Feiret med lassokasting og bidos

Øksnes

Det er tradisjon ved Alsvåg skole å markere samenes nasjonaldag 6. februar. Også i år var det stor stemning da småtrinnet feiret dagen ved å kaste lasso og fortære samenes nasjonalrett bidos.

Ikke bare enkelt

For de som måtte tro at det er enkelt å kaste lasso så er det bare å tro om igjen. 1. - 4. klasse ved skolen fikk prøve sine ferdigheter, og selv om mange klarte å treffe målet var det slettes ikke enkelt.

Nydelig nasjonalrett

Etter aktiviteter utendørs var det duket for å smake på samenes nasjonalrett bidos. Denne består selvsagt av reinsdyrkjøtt i tillegg til løk, gulrot og potet. For anledningen kunne barna velge mellom enten ris eller potetmos i stedet for poteter, og i følge de mange små så falt retten i smak.

– Dette var jo helt nydelig, var gjennomgangstonen rundt matbordet.

Av samisk ætt

For en av elevene ved Alsvåg skole ble dagen noe spesiell. Elisà Knudsen Larsen er nemlig selv delvis av samisk ætt. Hun forteller at hennes far har samisk blod og kommer fra Evenskjær, et samisk område på våre kanter.

– Jeg har undervisning på samisk to ganger i uken på skolen, og da foregår undervisningen via skype. Læreren befinner seg i Kautokeino og jeg lærer både språk, tall, aktiviteter og sanger. Og det syntes jeg bare er gøy, forteller Elisà til Vol.

Senere på dagen fikk mellom- og ungdomstrinnet ved skolen besøk av Trond Torgvær fra museet i Øksnes for å lære mer om våre samiske forbindelser og samenes historie, før også de fikk smake på bidos.

Alt i alt en begivenhetsrik og trivelig dag ved Alsvåg skole for å markere samenes nasjonaldag i dag.