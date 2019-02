Øksnes ønsker «Rask psykisk helsehjelp»

Øksnes

I søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet for etablering og drift av prosjektet påpekes det fra Øksnes kommunes side at det er et nasjonalt mål at tjenestene innen psykisk helse og rusarbeid i kommunene skal bli mer kunnskapsbaserte.

– Vi ser «Rask psykisk helsehjelp» som et viktig tiltak/hjelpemiddel i denne utviklingen. Vi ønsker å styrke tjenesten som psykisk helse og rus utøver, slik at pasienter raskere kommer tilbake i sin hverdag, fastslår enheten i Øksnes overfor Helsedirektoratet.

Prioritere annerledes

Øksnes kommune har en befolkningsutvikling som tilsier at man må prioritere annerledes i tjenestene i framtiden, utdypes det. Derfor ønsker kommunen å øke kompetansen hos dagens ansatte i tjenesten psykisk helse og rus.

Målet er å hjelpe pasienter raskere. Tilskuddet er planlagt benyttet til å utdanne to ansatte i metoden «Rask psykisk helsehjelp», og for å kunne gjennomføre dette må enheten ha en vikar inn i etableringsfasen.

Målsetningen til prosjektet er todelt, der en del er å øke kunnskapen i kommunen i forhold til kognitiv terapi, samt gjennomføring av «Rask psykisk helsehjelp» i kommunen.

Et annet delmål er å øke tilgangen til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud i primærhelsetjenesten etter modell av pilotforsøket «Rask psykisk helsehjelp» for personer med ulike typer angst/og eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med begynnende rusproblemer eller søvnproblemer i tillegg.

Det søkes om tilskudd på 1.180.000 kroner til prosjektet, som skal dekke lønns- og reiseutgifter, samt kjøp av konsulenttjenester.