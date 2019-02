Kai Freddy Evensen topper for Øksnes Høyre

Øksnes

Kai Freddy Evensen er nok for mange et kjent fjes i Øksnes. Men i det politiske miljøet er han heller mer ukjent. Da Øksnes Høyres duo som i dag representerer partiet i kommunestyret, Jonny R. Johansen og Vårinn Lassesen, ikke lengre ønsket å fronte partiet, valgte partiledelsen å spørre Evensen om han kunne tenke seg jobben.

Tillit

– Jeg har alltid hatt mange jern i ilden og liker høy aktivitet. Tidligere har jeg vært aktiv mot blant annet festivaler og jeg er generelt en samfunnsengasjert person, og nå følte jeg at jeg har lyst å bruke engasjementet inn mot segmentet lokalpolitikk mens jeg ennå er relativt ung og har energien i behold. Det var uansett en stor tillitserklæring bare å bli spurt om å fronte partiet og stille som listetopp foran valget, forteller han over telefon fra Henningsvær, der han er i ferd med å starte opp Myre Fiskemottaks samarbeidende anlegg.

Med liten politisk erfaring som ballast mener Evensen likevel at akkurat det kan være en fordel. Han er glad for at han har mer erfarne personer med seg i partiet som han dra veksler på, og han ser fram til at valgkampen tar til for fult.

Unge listetopper

Men det er ikke bare Evensen som har betegnelsen ung på Øksnes Høyres valgliste. Som nummer to på valglisten står Jenny Ringe Johansen, som også har erfaring fra Unge Høyre. Hun får bare gode skussmål fra partiets leder, Inge L. Nilsen.

– Det er vanskelig å finne personer som faktisk ønsker å stå som listetopper i dag, og derfor er vi meget glade for at både Kai Freddy og Jenny takket ja til vervene. De er begge meget gode kandidater tross liten politisk erfaring og sine relativt unge aldere. Jeg mener Øksnes-politikken trenger friskt blod og nye tanker, og jeg både håper og tror at de begge kan utgjøre en forskjell i lokalpolitikken i Øksnes, fastslår Nilsen.

Øksnes Høyre har for ordens skyld sitt nominasjonsmøte i mars, der endelig listestilling vil bli vedtatt. Evensen og Rinde Johansen er i dag kun forespurte om de ønsker å toppe listen.