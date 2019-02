Delitek reagerer på utsettelse

Øksnes

VOL skrev for om lag tre uker siden at industribedriften Delitek AS ønsker å kjøpe grunnen de bedriver næring på i Alsvåg. Selskapet leverer høykvalitets avfallshåndteringsutstyr for den maritime industrien.

Hindrer ekspansjon

I søknad om kjøp av festet arealer het det blant annet at slik markedsgrunnlaget utvikler seg, vil Delitek AS ha et stort potensial for vekst i sin produksjon i årene som kommer.

– Dette vil kreve kapitaltilførsel og mulighet for at bedriften må etablere tilleggsareal til produksjon. For å kunne få et best mulig utgangspunkt for å kunne møte de mulighetene som ligger for Delitek AS, er det ønskelig å få kjøpt tomtene som i dag er festet fra Øksnes kommune. Mulighetene for å søke kapitalutvidelse, vil være bedre ved å kunne vise til at man også eier tomten hvor produksjonen skjer. Dette vil være med på trygge arbeidsplasser i Alsvåg, og på sikt gi mulighet for økt sysselsetting i produksjonen, leser vi av søknaden til Øksnes kommune.

Rystet

Til Øksnesavisa uttaler daglig leder Asbjørn Larsen at selskapet liker dårlig at søknad om kjøp av tomta ble utsatt i kommunestyret nylig. Han mener kontrakten er krystallklar, og utsettelsen kan få konsekvenser.

– Av uforståelige grunner har de utsatt saken. Den ene vet ikke hva den andre gjør. Men jeg er rystet over kommunestyret som ikke forholder seg til tinglyste dokumenter, sier Larsen til avisa, og hevder festekontrakten med kommunen er krystallklar, med et tillegg på at Delitek har rett på å kjøpe ut eiendommen.

– Poeng å eie tomta selv

Larsen bekrefter overfor Øksnesavisa at et avslag på kjøp kan få konsekvenser for bedriften.

– Ja, det kan det. Vi er i et internasjonalt marked og utvikler nye produkter. Plutselig er det behov for videre utvikling, kapitalutvidelse og så videre. Skal man ha fusjoner er ett av poengene at vi eier tomta selv, forklarer Larsen.

Øksnes kommunestyre utsatte behandling av søknad om kjøp av eiendommen i Alsvåg. Kommunestyret ber nå om en sak der det ses på om "Havnestyret har videreført en klar politikk på at omtalte områder skal festes bort" jfr. vedtak i KS 76/18.

– Administrasjonen bes spesielt se på om festekontraktene på gnr. 81 bnr. 410 og 398 som utgår fra gnr. 81/334 i Alsvåg, er i tråd med kommunestyrets intensjoner.

– Kommunestyret ber om at vedtakene som ligger til grunn for festekontraktene legges ved saken.