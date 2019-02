Grønt lys for mellomlagring av torsk

Øksnes

Selskapet Levende Mellomlagring Vesterålen AS har søkt om etablering av nytt anlegg for mellomlagring av fisk, samt utvide eksisterende anlegg i lokalitet Staven.

Kystverket Nordland har sendt saken til uttalelse til berørte parter, og har mottatt uttalelser fra Øksnes havnevesen KF, Øksnes kommune og Fiskeridirektoratet Nordland.

Kystverket Nordland kan ikke se at lokaliteten vil påvirke ferdsel og sjøsikkerhet i området i vesentlig grad. Imidlertid er det lagt planer for nærliggende industriområde som etter etablering påvirkes av lokalitetens beliggenhet, og har dermed kommet frem til at tiltaket kan tillates midlertidig ut 2019.

– Vi gjør oppmerksom på at vårt vedtak kun er etter havne- og farvannsloven og Kystverkets myndighetsområde. Vi ber tiltakshaver gjøre seg kjent med øvrige, gjeldende bestemmelser som reguleres av andre sektormyndigheter, f.eks., regler om avstandskrav, fiskehelse og forurensingsmessige forhold. Det forutsettes at anlegget merkes i henhold til merkeforskriften og plasseres i henhold til vedlagte stemplede kart og posisjoner, presiserer Kystverket overfor Øksnes kommune.

Selskapet Levende Mellomlagring Vesterålen AS er eid av Gunnar Klo AS (49 prosent), Olagutt AS (25,5 prosent) og Øytrans AS (25,5 prosent).