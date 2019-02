Har inngått avtale om utleie av handelsstedet Tinden

Øksnes

– Det er spesielt gledelig at det er det lokale selskapet Enjoy Øksnes AS som skal drive og dermed skape felles verdier på dette historiske og unike stedet, sier styreleder Asle Sørdahl i stiftelsen i ei pressemelding.

Sørdahl sier det er i tråd med stiftelsens langtidsplan at det nå blir kommersiell drift av anlegget.

Kontinuerlig drift

– Etter 15 år med systematisk rehabilitering av sterkt forfalte bygninger i Tinden, går vi nå over i en driftsfase med kontinuerlig drift fra tidlig vår til sen høst, sier han.

– Det blir bra for at lokalbefolkning så vel som tilreisende får forutsigbar tilgang til handelsstedet, og det er grunnleggende for stiftelsens økonomi for vår forvaltning av anlegget i årene som kommer, sier han.

At avtalepartneren ble en lokal aktør, mener Sørdahl er både spennende og viktig for Tinden som destinasjon, men også for skatteinntekter i kommunen.

– Dette vil gi flere arbeidsplasser innenfor natur- og kulturturisme, samtidig som stedets historie sikres en genuin formidling, sier en meget fornøyd styreleder.

Store forventninger

Daglig leder i Enjoy Øksnes AS, Freddy Andreassen, sier de har store forventninger til de mulighetene avtalen gir.

– Det er med både ærefrykt, stolthet og entusiasme vi nå går i gang, og et privilegium å få ansvaret for den kommersielle driften av dette unike anlegget, sier Andreassen.

Driften av anlegget overtas av Enjoy Øksnes 1. mai 2019. Stiftelsen er i innspurten med ferdigstillelse av sanitæranlegg og garderober.

Stedet får et besøkssenter som inneholder kjøkken og kafé i tillegg til fasiliteter for en historiefortelling som går over flere hundre år. Med romslig kapasitet blir dette også et spennende tilbud til folk, bedrifter og lag som ønsker samlinger i historiske omgivelser, skriver initiativtakerne i ei pressemelding.

Overnattingskapasitet

Anlegget har en overnattingskapasitet på hele 50 senger i nokså ramsalte omgivelser.

– En slik utleiemodell benyttes ofte der stiftelser sitter som eiere og forvaltere, da drift og forvaltning gjerne krever forskjellige typer kompetanse og virkemidler, og at alle ledd er profesjonelle virksomheter innenfor sine felt, sier Sørdahl.

– Vi tror bestemt at dette blir til beste for eier og leietaker, og at resultatet blir et bærekraftig forretningskonsept for begge parter, avslutter styreleder Asle Sørdahl i Stiftelsen Handelsstedet Tinden.

