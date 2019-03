Øksil skaffet 500.000 kroner

Øksnes

Det er Øksnesavisa som først skriver dette.

Vol skrev i begynnelsen av februar om at volleyballklubben Øksil hadde planer om å sende hele seks lag til årets NM-spill for ulike aldersgrupper. For å komme i mål rent budsjettmessig måtte det en stor dose dugnad til, samt et velvillig næringsliv.

Øksil bruker 500.000 kroner på NM-deltakelse – Vi har gjort mange store og ville ting i Øksils historie, men dette er helt der oppe i toppen, sier en begeistret Hanne Steen til Vol.

- I Øksnes har vi et fantastisk næringsliv som stiller opp når det er snakk om å bidra med økonomisk støtte til godt ungdomsarbeid. I løpet av en og en halv uke hadde vi klart å få inn den delen vi hadde budsjettert med som sponsorpenger. Det syntes jeg er helt fantastisk, sier Svein Egil Stavem, en av foreldrene som har vært mest aktiv rundt pengeinnsamlingen, til Øksnesavisa.

Enorm frivillig innsats

Leder for klubben, Hanne Steen, uttalte nylig til VOL at det er mellom 40 og 50 personer involvert i støtteapparat blant trenere og foreldre, for å sørge for at nødvendig beløp kommer på konto. Og midt i dette har klubben sine vanlige kamphelger å forholde seg til.

Stavem sier til Øa at enkelte sponsorer har bidratt med helt opp til 50.000 kroner, noe han mener viser hvilken generøsitet det er i det lokale næringslivet.

Allerede førstkommende helg starter NM-kampene for Øksil. Først ut er U19-laget til både guttene og jentene som legger turen til Stavanger. Videre utover måneden er det duket for NM for både U15 og U17, i henholdsvis Tønsberg og Ålesund.