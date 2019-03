Øksnes Leirsted innvilges 50.000 kroner til strategiutviklingsarbeid

Øksnes

VOL skrev nylig om at det må gjøres grep for å få leirskolen/prestegården på Skogsøya attraktiv for videre satsning på leirskoledrift og turisme.

Vil satse på vinterturisme Styret i Øksnes Leirsted AS ser at det må gjøres grep for å få leirskolen/prestegården på Skogsøya attraktiv for videre satsning på leirskoledrift og turisme.

Flere spørsmål ønsker styret for Øksnes Leirsted besvart: Hvilke investeringer må gjøres for at Øksnes leirsted AS skal bli det foretrukne leirsted? Hva må til for at Prestegården skal framstå som attraktiv for turister? Hvilke samarbeidspartnere er fornuftig å bruke? Hvordan markedsføre på en god måte? understrekes det i prosjektsøknad til Øksnes kommune.

Øksnes Leirsted AS er innvilget et tilskudd på kr. 50.000 fra Øksnes kommune til strategiutvikling ved leirstedet/prestegården.