– Vi håper på 300 deltakere over fjellet

Øksnes

– Med tanke på det glimrende været som er meldt, bør det bli massemønstring, sier Einar Roger Pettersen i arrangementskomiteen.

Han er i full gang med å tråkke opp løyper da VOL tar kontakt, og melder om fine forhold. Ifølge yr er det meldt strålende sol og oppholdsvær i Vesterålen søndag, med temperaturer på rundt tre-fire minusgrader.

Konkurransen starter ved Hadselhallen, der man kan melde seg på dersom man vil gå i trimklassen. I konkurranseklassen er det forhåndspåmelding. Målgang er som vanlig ved Samfunnssalen på Melbu.

Lange tradisjoner

Ulvøyrennet har sterke tradisjoner og ble ifølge Pettersen arrangert første gang i enten 1935 eller 1936.

– Rennet har blitt arrangert nesten hvert år siden den gang, med unntak av under krigen. Det har også blitt avlyst noen får ganger på grunn av snømangel. Ulvøyrennet passer for de fleste. Man kan enten konkurrere og delta på tid, eller ta det som en fin søndagstur, utdyper han.

Neppe ny rekord

Selv om forholdene ser svært lovende ut noen dager før løpet tar til, har Pettersen ikke tro på at det blir ny løyperekord i konkurranseklassen under årets Ulvøyrenn.

– Så skarpe tror jeg ikke løypene er til at det lar seg gjøre denne gangen, men vi er ikke så opptatt av rekorder. Det viktigste er at det kommer folk, sier han.

Håper på over 300

Pettersen håper at folk i Hadsel, og ellers i Vesterålen, kjenner sin besøkelsestid og tar turen til Stokmarknes for å delta på rennet.

– En sånn tur, med fin temperatur og lett snø, er en flott mulighet til å komme seg ut i løypa. Særlig for barnefamilier er det en flott anledning til å komme seg ut, der man kan ta med seg kakao og matpakke. Vi håper på deltakerrekord og satser på rundt 300 deltakere over fjellet, slår Einar Roger Pettersen fast.

Ulvøytrippelen

Ulvøyrennet er for øvrig en del av Ulvøytrippelen, og er første arrangement ut. Andre del, Ulvøytråkket, er et sykkelritt som i år er flyttet fra mark til vei, og vil gå i mai, mens Ulvøyløpet på høsten er et terrengløp.

Alle tre arrangementene går fra Stokmarknes til Melbu, og man kan delta enten på tid eller ta det som en tur over øya.