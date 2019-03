Johan hadde nest beste etappetid under royalt skiløp

Øksnes

Nordeng gikk for Nordland skikrets, som endte på en sterk syvendeplass. Stafetten, som er myntet på 15-16 åringer, er for øvrig i mikset klasse, med to gutter og to jenter på hvert lag.

Nordengs etappetid på åtte minutter og tre sekund, var så sterk at det bare var en person som gikk raskere, nemlig Henrik Kvennås (Nord-Sør Trøndelag)

– Det var fantastisk artig å gå i Kollen. Jeg var sykt nervøs før start, men det gikk over etter litt oppvarming. Selve løpet følte jeg gikk helt greit. Superfornøyd er jeg ikke, selv om resultatet var bra. Men jeg føler at jeg hadde mer inne. Å gå i Holmenkollen er uansett en veldig stor opplevelse som er et minne for livet, skriver Nordeng i en sms til VOL.

Tuva Kathrine Pettersen fra Melbu deltok også i stafetten. Hun gikk for Nordland 2, som til slutt endte på 25.plass.

Kong Haralds Ungdomsstafett arrangeres for øvrig av Oslo Skikrets i samarbeid med Norges Skiforbund, og Skifest. Stafetten ble gitt i gave til hans høyhet, Kongen, i forbindelse med 80-årsdagen i 2017.