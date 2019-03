Eirik Sørdahl ikke innstilt som idrettspresident:

– Så skuffet at hjertet mitt brast

Eirik Sørdahl var en av kandidatene til å bli ny president for Norges Idrettsforbund. Han er nyoperert for hjerteinfarkt, og er ironisk når han sier at det var nyheten om at han ikke var innstilt til ny idrettspresident som fikk hjertet hans til å briste.