Øksnes Eldreråd fraråder nedleggelse av Sortland bussterminal

Øksnes

Dette kommer frem av ei pressemelding fra rådet.

– En nedlegging vil bety at det blir vanskelig for passasjerer å få tilgang til på og avstigning under trygge forhold. Alle andre alternativer anses som uaksepåtable både hva angår trafikksikkerhet og miljøforurensing, skriver Øksnes Eldreråd.

Eldrerådet sikter til et vedtak i fylkestinget fra desember i fjor om å på sikt fase ut bussterminalene i Nordland av økonomiske årsaker. Endelig avvikling på Sortland er ikke vedtatt.

I Nordland fylkeskommunes forslag om å fase ut bussterminalene i Nordland, heter det vil bety besparelser fra en halv million kroner i 2019, og opp til tre millioner noen år senere.

Øksnes Eldreråd ser på det som viktig at terminalen blir værende:

– Befolkninga i Vesterålen, samt tilreisende, utenom Sortland sentrum har også krav på ordnede forhold for bruk av buss og for å vente på korresponderende busser. Derfor vil vi protestere på det sterkeste mot en nedlegging av bussterminalen, skriver de og fortsetter:

– Det kan ikke være akseptabelt at eldre og funksjonshemmede, og andre for den del, skal slepe rundt på bagasje i gatene på Sortland for å finne den rette bussen. Kollektivtransporten og miljøet blir taperen.

Uttalelsen er blitt sendt til Sortland kommune, Vesterålen Regionråd og Nordland fylke.