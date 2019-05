Jan Einar Andersen ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Bakgrunn for forslaget

Jan Einar Andersen, har i hele sitt 45-årige virke som lærer lagt ned et enormt,

frivillig arbeid i husflidslag, historielag, idrettslag, fotoklubb - og framfor alt i

Øksnes kystlag (nå ca 85 medlemmer), der han har vært leder i 26 av lagets 28 år.

Hans personlige kvaliteter har vært hovedårsaken til at Øksnes kystlag nå nyter høy

respekt også nasjonalt, jamf. vedlegg fra generalsekretær Per Hillestad i Forbundet

Kysten, og blir regnet som en svært viktig samfunnsaktør. Laget har tatt vare på, og

restaurert en lang rekke små og større båter, der de aller fleste brukes i dag.

Samtidig har kystlaget vært en svært viktig sosial arena, miljøskaper og et praktisk

arbeidsfellesskap for mange personer.

Med sin sjeldne men solide kombinasjon av utdanning, formingslærer,

møbelsnekker og båtbygger, har han gjennom alle disse år både vært veiviser med

kvalitet og arbeidsleder gjennom utallige prosjekter som gjelder husflid og bevaring

av nordnorsk kystkultur. Det formaliserte samarbeid mellom Øksnes kystlag og

skoleverket samt frivillige lag og foreninger for tiltak rettet mot barn og unge har

under Andersens ledelse mer og mer blitt «ledestjerne» og forbilde nasjonalt for alle

kystlag i Norge. Lagets langvarige arbeid med den lokale kystkulturens kunnskapsog

ferdighetsbevis, «Marmelpasset», har nettopp blitt gjort nasjonalt, og innført som

system for alle de 125 kystlagene innen Forbundet kysten.

Som lærer har han i disse 45 år, gjennom sin praktiske pedagogikk og personlige

egenskaper, vært pioner for og i den «samfunnsaktive skolen». Ofte har han vært

den ene som gav spesielle elever troen på at de kunne få til noe.

Opplysninger om kandidaten

Jan Einar Andersen ble født 20.januar 1948 i Tysfjord, og vokste opp i kommunesenteret Kjøpsvik.

Naturen ble hans viktigste lekeplass, og han fikk gjennom sin nærmeste familie også dyp innsikt i

hele fiskerbondens vide arena. Dette gjaldt først og fremst bruk av de vanlige tradisjonsbåter, og

deltaking i å høste av naturen.

Han fikk sin første del av skolegangen hjemme i Kjøpsvik, men måtte bort for å ta gymnas. Det ble

Examen Artium på realfaglinja i Svolvaer våren 1968. Etter dette dro han til yrkesskolen i Saltdal på

Røkland. Dette året fikk han, som ei spesialordning, ta all verkstedpraksis både på snekkerlinja,

og på båtbyggerlinja, til sammen 40 timer i uka. Etter dette fortsatte han på den praktiske vei, til

Statens 2-årige lærerskole i forming på Blaker. Så måtte han, som de fleste gutter på denne tiden,

i militæret.

Yrkesinnsats

Første jobben han søkte på etter året i forsvaret, var på Myre skole i 1973, der han ble ansatt fra

1.august. Her ble han i hele sitt yrkesaktive liv, til etter skoleårets slutt i juni 2018. Unntaket er en

deltidsstilling i oppfølgingstjenesten ved Sortland videregående skole, der han fulgte opp ungdom

som falt ut av videregående opplæring.

Skole med omstillingsproblemer

Det er her viktig å gi en beskrivelse av det samfunnet og den skolen Jan Einar kom til som fersk

lærer. Fra 1.januar 1964 hadde gamle Øksnes slått seg sammen med Langenes, og blitt til

«storkommunen» Øksnes (ca 5500 innbyggere). Det hadde vært store strukturendringer i jordbruk

og fiskeri. Små steder som Nordsand, Sørsand og Nyksund var bokstavelig talt lagt ned. Folk

hadde fått fraflyttingsbidrag for å kunne starte på nytt. Mange flyttet sørover, eller de flyttet inn til

kommunesenteret Myre. Dette stedet forvandlet seg på kort tid fra en liten husklynge ved den gode

havna til et tettsted. Det hadde seg slik at elevene fra alle bygder måtte inn til kommunesenteret for

å gå på ungdomsskolen. Det største problemet var mangelen på kvalifiserte lærere. Det var tiden

for hippier og protestbølger. 68—generasjonen gjorde seg sterkt gjeldende, og autoritetene ble

sterkt utfordret. Det er som «anker» i snuoperasjonen, fra en skole i sterk utakt med bygda, til

«samfunnsaktiv skole» for alle, at Andersen har gjort sin store yrkesmessige innsats.

Redningsmann for «verstingene»

Jarle Meløy ble ny skoleinspektøri 1970, men han hadde allerede i lang tid vært klar over at man i

skolen hadde økende disiplinære problemer med elevene, og at det var nødvendig å ta «grep» for

å snu dette. Mange som kom fra små, trygge utkantskoler følte seg fremmedgjorte på den nye

sentralskolen, med opp til seks parallelle klasser på hvert trinn. Kanskje man slapp ungdomsskolen

dersom man oppførte seg veldig dårlig? Mange ville heller dra med far ut i fiskebåten, eller få

skjære torsketunger, der det var god fortjeneste. Daværende skolestyrer kan fortelle at det i hver

klasse kunne være tre -fire elever som var ytterst krevende. Skoleinspektøren studerte lovverket,

og innså at dette ikke gav rom for en mer praktisk rettet undervisning. Han tok derfor turen til Bodø,

for å konferere med skoledirektør Nyaas. Her fikk Meløy aksept for å gjøre nødvendige endringer i

undervisningsopplegget. Nå ble det forandringer i ungdomsskolen på Myre: Det ble opprettet en

egen fiskeriklasse, og elever fikk sine skreddersydde opplegg. Dette kunne medføre fravær fra

selve klasserommet på opp til ett skoleår, til fordel for arbeid på fiskebåt. For de fleste ble det noe

teori, kombinert med «alternativ» opplæring, og sterk bruk av valgfagordninga. lpraksis ble dette

en skole som gav tidlig yrkesvalg og med et sterkt element av distriktspolitikk. «Den

samfunnsaktive skolen» ble snart et begrep, og satte nå Øksnes på det pedagogiske norgeskartet.

Denne praktiske tilrettelegginga ut fra den enkelte elevens behov, ble en suksess fra første stund,

takket være en håndfull lærere. Den viktigste av dem var uten tvil Jan Einar Andersen. Gang på

gang laget han og gjennomførte praktiske opplegg for helt spesielle elever, og gav dem troen på

seg selv. Dette medførte at skoleinspektør Meløy ble hentet til departementet i 1981, for arbeid

med ei ny stortingsmelding om pedagogisk utviklingsarbeid der disse nye tanker kunne gjøres

gjeldende for hele landet. Og da statsråd Bondevik Ia fram ei ny stortingsmelding i 1982/83, var det

Skoleinspektøren fra Øksnes som var skriver og sekretær.

Pioner med helt spesielle egenskaper

Det formelle grunnlaget for ei endring av den teoribaserte skolen man da hadde, var selvsagt både

viktig og nødvendig. Men suksessen for den nye samfunnsaktive skolen hvilte først og fremst på at

man hadde fått ansatt flere lærere som «stod i første linje», som både hadde de rette personlige

egenskaper og nødvendige faglige kvalifikasjoner. Nøkkelpersonen som laget suksess med den

samfunnsaktive skolen, var Jan Einar Andersen. Dette innebar undervisning i og utenfor

klasserommet i utallige opplegg for enkeltelever eller for grupper: Det kunne være opplæring av

hvordan man lager en liten klinkbygget båt, til båten var helt ferdig. Det kunne også innebære

snekring av andre større eller mindre bruksgjenstander. Eller man gjentagne ganger dro ut med

sjark, spissbåt eller nordlandsbåt for å fiske torsk, sei eller kveite. Målt i antall prosjekter, antall år

og kvalitet, kan man enkelt fastslå at Andersen ble Øksnes-skolens viktigste lærer i denne typen

undervisning. Kombinasjonen av faglig dyktighet, kjærlighet til sine praktiske fag og kjærlighet til

mennesker, gav han helt spesielle egenskaper. ltillegg er det naturlig å nevne hans sosiale

samvittighet samt interesse for å hjelpe inn i fellesskapet de som faller utenfor. Samtidig har han

personlig autoritet, på sin stillfarende måte. Ja, alle visste at han var en man kunne stole på, og

som man ikke tullet med. ldag ser man at Jan Einar Andersen ble læreren som i mange tilfeller

fikk den utfordrende eleven til å tro på seg selv, og dermed til å fungere i fellesskapet.

Også pioner i videregående skole

Samtidig som Andersen var tilsatt i skoleverket i Øksnes og hadde suksess der, så man i den

videregående skolen en mulighet til å bruke ideer fra den samfunnsaktive skolen. Man hadde

nemlig her fått ei stor utfordring, ved at elever, særlig gutter, bare sluttet på skolen. En stor del av

dem begynte heller ikke i arbeid. Da ble Andersen engasjert i ei delstilling i OT

(oppfølgingstjenesten), der han med aktiv tilrettelegging fikk elevene tilbake på skolen og inn i

prosjekter, der de fikk troen på at de kunne få til noe. Dermed ble også Andersen et forbilde for

hvordan slik tilrettelagt undervisning kunne drives også i dette skoleslaget.

I dag har man de samme utfordringer i den videregående skolen. Fra debatter i media kan man

både høre og lese om at man ønsker ressurser til opplegg som til forveksling likner det Jan Einar

Andersen har praktisert over lang, lang tid!

Verv

Jan Einar Andersen har ikke hatt offentlige verv.

Innsats i frivillige organisasjoner.

Da Andersen kom til Øksnes i 1973 ble han med en gang aktiv i lag og foreninger. Han var med og

stiftet Øksnes husflidslag, og ble meget aktiv der. Han drev med fotografering, og ble aktiv i

Øksnes fotoklubb. Han ble med i styret i Strengelvåg idrettslag, der hans tre jenter spilte håndball.

På samme vis ble han en ivrig deltaker på møtene til Øksnes historielag, og hadde bidrag i lagets

lokalhistoriske blad Leddiken.

Stor dugnadsinnsats

lalle disse årene har han nedlagt en enorm dugnadsinnsats, og utført gratis arbeid både som

enkeltperson og som tilknyttet et lag.

Øksnes kommune har alltid hatt dårlig økonomi, og er avhengig av dugnadsinnsats, spesielt ved

oppføring av kulturelle nybygg. Spesielt nedla han en betydelig dugnadsinnsats ved oppføringa av

Øksneshallen. Da Myre kirke stod ferdig laget han fire praktfulle stoler beregnet når det er vielse,

for brudeparet og forloverne.

Selv har han nok vanskelig for å redegjøre for hvor mange lekeplasser ved skolen og rundt på

tettstedet Myre han har vært med på å bygge opp. Her har hans snekkerkyndighet og praktiske

sans vært høyt skattet.

l undertegnedes portrett av ham i Øksnesavisa sommeren 2018, «Jan Einar Andersen, Øksnes

kystlag personlig», forteller han at han etter oppstarten av Øksnes kystlag i 1991, foretok et

strategisk valg. Han bestemte seg for å bruke sin fritid mest på dette nystartede laget.

Her har han vært leder helt siden oppstarten, bortsett fra to år. Under hans ledelse har kystlaget

blitt et eksempel og en viktig samfunnsinstitusjon i bygda. Det er derfor på sin plass å beskrive

laget og hans ledelse.

Lag med stor aktivitet

På årsmøtene i Øksnes kystlag går man hvert år igjennom en imponerende aktivitetsliste på ca 30

arrangementer gjennom året. De fleste av dem har «stasjon» ved lagets tre svært store naust, der

det er tilrettelagt uteområde, båtoppsett samt flytebrygge. Noen arrangementerforegår i og ved

lagets store aktivitets- og forsamlingshus, «Løftingen». Jeg må bruke litt spalteplass på å fortelle

om aktivitetene, da det er Andersen personlig som har ansvar for ledelsen og planlegginga av dem

alle. Unntaket er kafe, matlaging og ledelse av festaften under lagets kystmesse. Som kortfattet

eksempel på aktivitet gjennom året, tarjeg utgangspunkt i referatet fra lagets medlemsmøte

18.0ktober 2016.

* Konsert med den velkjente gruppa «Boknakaran» fra Tromsø på «Løftingen». Varm

tradisjonsmat servert.

*Årsmøte i april, med kaffe og varm mat.

* Strandrydding fra Kartneset til Sjåneset på Sommarøya. Stor innsats av mange fra tre

generasjoner.

* Arbeid på det nye naustet minst en gang i uka i den lyse årstid av stort arbeidslag av lagets

medlemmer. (Laget fikk en gammel fjøs som ble flyttet. Fraktinga med bil ble sponset av

transportfirma. Fjøsen ble omarbeid og forlenget for å passe den store muren man hadde støpt,

for det naustet som var tegnet).

* «Åpent naust». Familiearrangement en gang i uka fra mai og utover sommeren. Dette innebærer

roing (barn og voksne), aktiviteter i fjæra for barn samt arbeid på prosjekt av voksne. Grilling og

felles måltid.

* «Kystens dag». Arrangement] tilbud for alle elever i 4.klasse i Øksnes kommune. Oppstart ved

naustene, gjennomgang av sikkerhet/ bruk av flytevester. Roing til Reinøya (ca 45 min, en vei),

opplæring gis av voksen roer i hver båt. På Reinøya: aktivitet i fjæra, felles måltid ved bålet — og

rydding av spesiell strand, fast opplegg hvert år. Gjennomsnittlig «fangst» er tre fulle 17-18 fots

båter med søppel, som leveres i samarbeid med Øksnes kommune.

* «Marmelpasset». Tilbud til alle elever i ?.klasse i Øksnes ved avslutning av skoleåret. Dette er

utformet som et pass, og er et ferdighets- og kunnskapsbevis i forhold til artsbestemmelse,

fiskemetoder, «ro-knappen» og knuter. (En stikkprøve viser at det ett år var over 240 elever som

tok Forbundet kystens ferdighetsmerke «ro-knappen» i Øksnes kystlag. Kystlag nummer to i

landet delte da ut drøyt 90 ferdighetsmerkerl). Se nærmere redegjøring om «Marmelpasset»

nedenfor.

* «Marmelkurs», for elever 8 - 12 år, 25. -27.juni. Dette er trening til «Marmelpasset».

* Deltakelse under Forbundet Kystens landsstevne i Bodø, der mange hundre båter fra hele landet

deltar. «Nygårdsvold-båten» «M/K Lykken», er Øksnes kystlag stolthet fra 1939. Denne båten

fikk «kongeplassen», 1A, på indre havn i Bodø, og tildelt prisen «best bevarte tekniske

installasjon» av arrangøren. Båten fikk æren av å gå først i prosesjonen, da båtene ble

presentert. Turen tilbake tok 17,5 timer rundt Nyksund.

* 28.juli. Aktivitetsdag på og ved Myre havn. Tautrekking. Demonstrasjoner av Redningsselskapet.

Ro-regatta i ca 1 km regattabane rundt havna med heat for spissbåter og for nordlandsbåter.

(Året før var det samme arrangement, også med markedsboder og «VM» i fiskekassekasting).

* «Fiskernes dag», søndag samme uke. Tradisjonsarrangement med festgudstjeneste, og gamle

båter i prosesjon til Øksnes kirke.

* 3. september: Aktivitetsdag med marked og demonstrasjoner av utstyr samt gamle motorer i

Nyksund under «Fortellerdagan».

* «Onsdagsdugnaden» i aktivitetskjelleren (300 kvm) gjennom den mørke årstid, der 10 - 20

personer deltar på restaurering av båter. Også produksjon av artikler/ salgsvarer til kystmessa

midt i november.

* Lefsebaking på Løftingen.

* En lang rekke opplegg / kafeer med tradisjonsmat på Løftingen

* Besøk av andre som vil se hvordan Øksnes kystlag gjør det.

* Konstant tilbud om utlån av fire robåter. Roing i Øksnes kystled. Hjelp til Øksnes leirsted/

leirskole med robåter,

* Deltakelse på andre sine små messer og på seminarer.

* Kystmessa, ca 20.november, er lagets største arrangement lørdag og søndag. 15 til 20 utstillere

selger varer og artikler relatert til kystkulturen. På lørdag er det festaften for lagets medlemmer.

Kystlaget er teknisk arrangør av messa, der man selger egne produkter som er laget på

verkstedet gjennom året. Man har flere tilbud for barn. I tillegg er det salg av tradisjonsmat, samt

kaffe og kaker. Utenfor er det historisk samling av motorer som startes etter tur.

* Noen medlemsmøter gjennom året.

Jan Einar Andersen leder alt dette, bortsett fra festaften under kystmessa og det som foregår på

kjøkkenet når det lages og serveres tradisjonsmat. Dette betyr i praksis at han i mer enn 25 år har

nedlagt et imponerende frivillig arbeid, ved siden at full stilling som lærer.

«Marmelpasset» må nevnes spesielt

Ideen til dette kunnskaps— og ferdighetsbeviset ble skapt av tidligere kultursjef i Øksnes Hilde

Johanne Hansen og Svein Spjelkavik, kulturarbeider i Andøy. Her han man funnet fram «stoff»

som en ungdom fra kystkommunen Øksnes bør kunne! Men det er Øksnes kystlag og dens leder

som har tatt den gode ideen, og videreført den på en så god måte, i samarbeid med skolen, at det

ble en stor suksess. Nå har Forbundet Kysten også tatt «Marmelpasset», og gjort det til et

nasjonalt system, for alle landets 125 kystlag! Her skal Andersen få en stor del av æren for

suksessen til «Marmelpasset»!

Restaurering av verneverdige båter

Øksnes kystlag har i sitt eie ca 15 båter, som er tatt vare på og restaurert. Dette er for det meste

båter som ble overtatt i elendig forfatning, bygd opp igjen og gitt de nødvendige strøk med olje,

tjære og maling. Forbundet kystens motto er «vern gjennom bruk». Båtene er brukt i opplæring og

praktisk historieundervisning på forskjellige arrangementer, eller bare til turer. I tillegg er flere båter

tilhørende lag og foreninger samt enkeltpersoner restaurert. Åttringen «Orion» som eies av Øksnes

leirskole er restaurert to ganger! Deler av materialutgiftene er sponset av kystlaget! Likeså alt

arbeid.

Flere av båtene som er tatt vare på har krevd en enorm arbeidsinnsats på dugnad.

Her står den 37 fots kutteren «MIK Lykken» i ei særstilling. (Båten ble bygd i Namdalen i 1939

med støtte fra regjeringen Nygaardsvold. Den drev fiske med utgangspunkt, Skipnes i Øksnes.

Under krigen ble den brukt til transport av flyktninger ut til skip som skulle til England. Forsøkt

senket, men rak i land, og berget. Den ble solgt til Finnmark, og brukt i fiske av forskjellige eiere

fram til 1979, da den ble satt på land i Bugøynes og brukt av det lokale museum. Her ble den i

stadig dårligere forfatning). Noen ildsjeler, med Andersen i spissen, fikk hentet den fra Bugøynes til

Øksnes i 1993. Det kostet da 30000 kroner. Den ble bygget opp fra grunnen av. Her nedla lederen

i kystlaget en enorm innsats sammen med andre. En ny stor restaurering måtte til i 2007. Samlet

har Andersen brukt svært mye tid på sitt hjertebarn, «M/K Lykken». Båten er erklært fredet av

Riksantikvaren.

Arbeidet med alle de andre båtene har han egenhendig ledet.

Viktig videreføring av gammelt håndverk

Forskjellige linjer for båtbygging og møbelsnekring er forlengst nedlagt. Det samme er statens 3-

årige lærerskoler i forming på Blaker og på Notodden. ldag er det nesten ingen som kan det

gamle håndverket, og enda færre kan bygge trebåter eller reparere dem. Derfor har Jan Einar

Andersen gjort en viktig jobb med både opplæring av folk og reparasjon av båter. Således har

kunnskapen om gammelt håndverk blitt videreført. Mange elever som var Andersens elever i

forming på skolen, er nå med i arbeidslaget i kystlaget.

Viktig miljøskaper og sosial møteplass

Det moderne samfunnet har redusert både antall og kvalitet på de sosiale møtesteder for mange

grupper av mennesker. Dette har igjen skapt ensomhet for fler og fler. Også her har Øksnes

kystlag hatt overmåte stor betydning for mange mennesker, spesielt for enslige pensjonister i

fiskerikommunen Øksnes der de fleste har hatt tilknytning til båt og fiske. Ja, kystlaget har for

mange vaert den eneste møteplassen med sosialt fellesskap og kvalitet. Andersen fungerer her

mest som en arbeidsleder, som kanskje viser hvordan båtbordet skal settes på plass og naglene

skal klinkes. Enda mer tid bruker han på å gå rundt for å slå av en kort prat, samt gi passende

oppgaver til de han ser ikke føler seg helt komfortabel i fellesskapet. Hans sosiale teft,

fingerspissfølelse - og påfølgende enkle virkemidler er verdt et studium til etterfølgelse. Og så er

det kaffe ved langbordet, og noen gode historier.

Alt dette har gjort at en stor arbeidsgjeng i kystlaget jobber med forskjellige prosjekter året rundt.

Hedersbevisnmger

Andersen er en beskjeden mann som har signalisert at han vil ha minst mulig oppstuss om egen

person. Noen ganger har han fått høre at han burde få en hedersbevisning for all innsatsen. Da

har han under hånden signalisert at hele kystlaget burde få pris, heller enn bare han selv. Dermed

har Øksnes kystlag både fått Øksnes kommunes kulturpris, og det samme laget har fått den norske

kystkulturprisen av Forbundet kysten.

For denne enorme innsatsen gjennom 45 år foreslår jeg at Jan Einar Andersen blir tildelt Hans

Majestet Kongens fortjenstmedalje.