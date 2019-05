«Regnvær» til Naustvikfestivalen

Øksnes

Festivalsjef Edvard M. Pettersen siterer musikkmagasinet Gaffa: «De har potensialet for fremtidig dominans av strømmetjenesters norsk-på-norsk-lister.» Bandet er fra Bodø.

Pettersen lovpriser bandet:

– Med tanke på det Regnvær har utrettet i så ung alder er ikke sjansene små for at bodøværingene kan erobre mange flere hjerter fremover. Deres ærlige tekster er like melankolske som meditative og maler ungdommelig frem sterke følelser omkring tema som kjærlighet, nostalgi og det å finne seg selv som menneske.

Regnvær har allerede spilt på Trænafestivalen, Buktafestivalen, BAKgården og Bodøfestivalen, og etter en hel høst i studio slipper bandet splitter ny EP i 2019, heter det i en pressemelding fra Naustvikfestivalen.