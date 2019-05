– Meld inn sprelske påfunn på forhånd

Øksnes

I går ble det avholdt et informasjonsmøte i Øksnes i forbindelse med at det store sykkelrittet også går gjennom Øksnes. Ordfører Karianne B. Bråthen håper på godt engasjement fra både øksnesværinger og vesterålinger generelt.

– I 2013 ble hordene av øksnesværinger som tok turen til Sortland under ARN lagt merke til – og det til gagns. Det er lov å håpe på et like godt engasjement også i år, når sykkelrittet nå skal gå gjennom Øksnes, forteller hun.

Det er selvsagt mange måter man kan bidra til å skape liv og røre langs løypene. I Øksnes går traseen over fjellet, inn Lifjorden, via Alsvåg og Myre før ferden går tilbake over fjellet og i retning Hadsel.

Dag Otto Lauritzen

To timer før sykkelfeltet suser forbi stenges veiene og en lang bilkortesje med sponsorer og andre med tilhørighet til rittet kjører gjennom løypa. To helikoptre følger også rittet, og det er her man har mulighet til å bli skikkelig lagt merke til og kanskje havne på TV, om det er et ønske.

– Den tidligere sykkelproffen Dag Otto Lauritzen følger også denne bilkortesjen og er på stadig jakt etter gode intervjuobjekter. Om man har ønske om å finne på et sprell og få et intervju med ham, er det derfor lurt å melde inn sitt påfunn til Astrid Bertinussen i Visit Vesterålen, som koordinerer potensielle TV-innslag, utdyper ordfører Bråthen.

Hun er selv behjelpelig i Øksnes med å formidle videre informasjon til de som måtte ønske det, og hun kan også være behjelpelig med kontakten mot Visit Vesterålen, opplyser hun.

Korsang på Myrtinden?

Det er kun fantasien som setter begrensninger på hvilke artige påfunn man kan finne på, og de som har fulgt ARN på TV tidligere år vet at nordlendinger er flinke til å bli lagt merke til. Ordføreren oppfordrer til stor oppfinnsomhet.

– Om et kor ønsker å bestige Myrtinden og synge en sang, eller finne på andre sprell på en fjelltopp, er dette gode TV-bilder som helikoptrene kan fange opp. Men da bør de vite om dette på forhånd. Om et kor synger en sang, og produsentene vet om dette og hvilken sang det er, kan de kanskje legge på selve sangen i TV-ruta for å underbygge de fine bildene. Slike påfunn er det produsentene og arrangørene er ute etter, presiserer hun.

Også Øksnes Næringslivsforening er engasjert under ARN for å skape liv og røre spesielt i Myre sentrum. Her er Peter Jakobsen kontaktperson for de som måtte ønske å bidra til folkefest.

– Vi trenger både masse folk ute langs løypene, og de helt spesielle påfunnene. Og som sagt – meld inn slike sprelske påfunn på forhånd, så er sjansen større for at du havner i TV-ruta, oppfordrer ordfører i Øksnes, Karianne B. Bråthen.