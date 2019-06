Kristian Kristensen til Naustvikafestivalen

Øksnes

Kristensen ble kåret til «Årets Urøret» i 2015 og han har vært med «The Voice» og etter to EP-utgivelser kom debut-plata «Kor vi Ende» ut i mars i år.

Jon Olav til Naustvikafestivalen 2019 Jon Olav kommer til Naustvikafestivalen, og er sammen med Amanda Tenfjord de første artisteme som er klare for å komme til Naustvika neste år.

– Det er uten tvil en stor glede å få harstadværingen Kristian og bandet hans på besøk til oss. Han har spilt utsolgte konserter fra sør til nord, spilt på flere store festivaler og har drøssevis med radiospillinger og strømninger på Spotify og Tidal hver dag, sier festivalsjefene Pettersen og Pettersen.

– Fremadstormende

Kristensen havner dermed på lag med Amanda Tenfjord, JON OLAV, Regnvær og Okay Mann til Naustvikafestivalen 20. juli i år.

Ny runde med Naustvika-festivalen Årets utgave av Naustvika-festivalen på Meløya i Øksnes, var den første. Neste år er det duket for en ny utgave.

– Det er en spennende og fremadstormende artistliste. Det blir trøkk, og med Kristian har si sikret det store trekkplasteret. Han er en av Norges beste liveartister og så er det kult at han er fra Harstad, sier Matias.

– Vi har sett han live et par ganger og han leverer et utrolig godt show. Og så er vi opptatt av å booke artister fra Nord-Norge, som for eksempel «Regnvær» fra Bodø, sier Edvard.

Han trekker ellers frem Amanda Tenfjord som en spennende artist.

– Hun selger godt i utlandet, som har fått spilletid på BBC. Vi sikter mot de artistene som vil være på de store festivalene om ett år eller to, sier Edvard.

Lokal mat

Festivalen skal også i år tilby lokal mat og drikke fra restauranten i Naustvika. Det var en stor suksess i fjor og vi fikk mange tilbakemeldionger om god mat, sier de to festivalsjefene.

De legger til at de også har ordnet med været.

– Selv om vi har booket «Regnvær», har vi bestilt godt vær. Og om det kommer noen regndråper, så tåler vi nordlendinger det, sier de to.

Frivillige

Å arrangere festival krever også frivillig innsats. Så også i Naustvika.

– Frivilligsjef Malin Pettersen minner om at vi trenger flere frivillige. Til nå har bare syv personer registrert seg på nettsidene våre, men vi trenger opp mot 50 stykk. Vi er helt avhengige av engasjerte frivillige før, under og etter selve festivalen den 20. juli, sier de to festivalsjefene.