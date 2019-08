Team Bråthen stiller opp og slår et slag for fosterhjem

Øksnes

– Vi har vært fosterhjem siden høst 2008 og vi deltar med glede på dette arrangementet for å sette fokus på viktigheten av det å være fosterhjem, det å åpne hjemmet sitt for barn som trenger det, sier Karianne Bråthen.

Arrangementet er Bufetats bidrag til ARN-festen og hvert år blir lokale idrettslag invitert til å være med som arrangører. Det er Bufetat i hele Vesterålen og Lofoten som markerer seg selv, og feirer alle fosterhjemmene som finnes i distriktet. Ved å sette søkelys på fosterhjem ønsker man å bidra til rekruttering.

Representerer Vesterålen

Arrangementet er gratis og foregår på Kabelvåg torg.

– Vi drar til Lofoten og stiller opp som familie. Det er veldig bra at ARN er med og slår et slag for det å være fosterhjem, hvor viktig den jobben er, slår Bråthen fast.

– Vi representerer ikke bare Øksnes, men hele Vesterålen. Der ligger et stort press på oss, ler Bråthen.

Arrangementet starter med servering av gratis grillmat til alle, der Ellingsen Seafood serverer gratis laks, før det braker løs med hinderløype, der deltakerne jobber sammen på lag for å løse ulike oppgaver.

Sterkt konkurranseinstinkt

Under «finale» i hinderløypa, blir det Team ARN, bestående av Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen mot Team Bråthen og Team FK Lofoten.

– Jeg bor med noen som har sterkt konkurranseinstinkt, så det var lett å si ja til å være med og utfordre. Det er vel jeg som blir det svakeste leddet, og må muligens ta til takke med å stå der som heiagjeng, ler Bråthen.

Etter at familien har vært fosterhjem i mange år, synes hun det er viktig å delta på ei slik markering.

I løpet av arrangementet på torget blir det også aktiviteter og moro for små og store. Trubadur Rune Brehm Tveiterås fra Kabelvåg sørger for god stemning, mens Kabelvåg IL/FK Lofoten har kafe hvor de selger drikke til maten og kake.

Sist, men ikke minst, så kommer Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen til arrangementet. De skal gi autografer, ta selfier med oppmøtte og delta i finalen i hinderløypa mot Team Bråthen og Team FK Lofoten.