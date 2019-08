Boligstiftelse fritas for eiendomsskatt

Øksnes

VOL skrev for kun en uke siden at formannskapet i Øksnes gikk i mot å innvilge fritak for eiendomsskatt for samtlige boliger under Øksnes Boligstiftelse.

Boligstiftelse ikke fritatt for eiendomsskatt Øksnes formannskap har vedtatt at man ikke kan imøtekomme anke fra Øksnes boligstiftelse på administrativt vedtak om fritak for eiendomsskatt 2019.

Øksnes boligstiftelse har tidligere fått innvilget fritak for 92 av totalt ca. 135 boenheter. Stiftelsen har anket dette vedtaket og søkt om å få fritak for samtlige boliger.

Øksnes Boligstiftelse: – Ingen andre kommuner beskatter en virksomhet som oss Denne uka ble det klart at formannskapet i Øksnes mener Øksnes boligstiftelse ikke kan fritas for eiendomsskatt. Dette er stiftelsen uenig i.

Rådmannens innstilling gikk på å ikke innvilge fritak, men i dagens kommunestyremøte la Øksnes Ap fram et forslag som sa at det innvilges fritak for 2019, samt å anbefale kommunestyret å se på fritaksregler for eiendomsskatt på nytt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Begrunnelsen for vedtaket gikk mye på at boligstiftelsen leier ut til såkalte "vanskeligstilte" i Øksnes.