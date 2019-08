– Øksnes kan ta imot flere flyktninger

Øksnes

- Regjeringen har avvist forespørsler om å ta imot noen av de som reddes fra drukningsdøden i Middelhavet. Norge er en stor sjøfartsnasjon, et land der vi setter menneskeverdet og menneskerettighetene høyt. Når noen er i nød på havet må de reddes.

Slik innleder Christiansen sitt innlegg, som påpeker at det ikke er et mål å skape inntrykk av at alle som vil kan komme seg i en båt og flykte over Middelhavet og så automatisk få opphold i Norge eller annet sted i Europa.

Han fortsetter sitt innlegg:

«Men når mennesker er i havsnød plikter vi å hjelpe. Å la mennesker drukne for å skremme andre fra å legge på flukt er ikke et alternativ. Vi lar ikke være å sende Røde kors, Folkehjelpen eller andre redningsmannskaper til folk som har gått seg fast i fjellet for å skremme andre fra å legge ut på farefulle turer. Vi lar ikke være å sende Redningsselskapet og kystvakt når folk er i havsnød i våre farvann for å skremme andre fra å legge ut på båttur. Vi skal heller ikke la være å redde de som kan drukne i Middelhavet. Derfor må Norge vise vilje til å ta imot sin lille del av de som blir reddet ombord i ulike skip – enten det er skip som er der med den hensikt å redde folk på flukt eller det er skip i ordinær skipsfart som tilfeldigvis havner i en situasjon der folk er i fare for å drukne.

Antall flyktninger som kommer til Norge er mindre enn på mange år. Antall folk på flukt i verden er rekordhøyt. Når mennesker reddes fra havsnød, må de slippes i land. Norge bør ta imot sin andel. Så får asylsøknader behandles – om det er grunnlag for opphold får en bli – og de som ikke har grunnlag for opphold skal sendes tilbake.

Øksnes kommune har kapasitet til å ta imot flere enn det statlige myndigheter har spurt om. Øksnes kommune er en fiskerikommune. Når noen er i nød på havet skal de reddes – alle andre hensyn kommer i andre rekke. Den uttalte målsetningen om å unngå at det kommer for mange flyktninger og asylsøkere til Norge må en ivareta på andre måter enn å la folk drukne på havet».

Øksnes kommunestyre sluttet seg enstemmig til Christiansens innspill.