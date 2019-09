– Vi sikter oss inn på øvre sjikt, men det viktigste er at spillerne kjenner på utvikling

Øksnes

Øksil stilte ikke lag i forrige sesong fordi klubben mente det ikke ville være forsvarlig med så mange unge spillere. I år er det derimot annerledes.

Har ikke nok spillergrunnlag til å stille lag Øksils kvinnelag i 1. divisjon i volleyball, blir ikke å se på parketten i årets sesong. De har trekt laget på grunn av for lite spillergrunnlag.

Laget er fortsatt ungt, men har også fått inn rutine. Den største endringen i så måte, er at Marianne Steen Knudsen er tilbake etter to år og en rekke titler med Førde i eliteserien.

Trener og ildsjel i Øksil, Hanne Steen, tror at spillergruppen kan slå godt fra seg.

– Vi har en stor damegruppe i år, med 24 spillere i troppen. Noen av dem skal kun spille på førstelaget, noen utelukkende på andrelaget, mens andre skal spille på begge lagene, forteller Steen Knudsen.

– Blir viktig for laget

Øksil består ellers av en god del 18-åringer, fire som er over 20 år, og noen 15-åringer. Sistnevnte gruppe er alle på juniorlandslaget. Lagets bærebjelke blir nevnte Steen Knudsen, som er tilbake etter to suksessrike sesonger i Førde. Hun skal også bidra med sin trenerkompetanse klubben.

I tillegg til Hanne Steen, skal også mannen hennes, Geir Knudsen, trene laget.

– Vi bytter litt på hvem som skal være lagleder i turneringene. I tillegg deler vi opp fellestreningene for å sikre kontinuitet. Det er veldig fint å ha så mange spillere å velge mellom, sier hun.

Øksils volleyballkvinner tilbake i 1.divisjon Neste sesong gjør Øksils kvinnelag comeback i 1.divisjon etter ett års fravær.

Vinne så mye som mulig

På spørsmål om hvor høyt opp på tabellen laget sikter, svarer hun:

– Det store målet er at spillerne skal kjenne at de har utvikling, og at de blir bedre. Deretter er målet å vinne så mye som mulig, sier hun. Vi satser på å være på øvre sjikt av tabellen, sier Hanne Steen.

Hadde vunnet alt

Øksil har eksportert en rekke toppspillere de siste årene. Noen har sikkert filosofert over hvor godt laget kunne vært dersom flesteparten av hadde blitt værende, eller kommet tilbake nå.

– Da hadde vi nok vunnet alt, tror jeg. Samtidig er det fint at det stadig kommer opp nye og blir plass til unge spillere. Men håper er jo at noen av de som har forlatt oss, vender tilbake etter hvert, og det er jo også noen som gjør, sier Steen.

Øksil skal først i ilden i helgen om halvannen uke, da de skal spille Norgescup.