Øksil videre i Norgescupen

Øksnes

Kampen ble spilt i Tromsø og gikk mellom førstedivisjonslaget Øksil og andredivisjonslaget TSI.

– Norgescupen startet for 14 dager siden med en runde for alle andredivisjonslagene. Denne helga er det 16-delsfinaler der lag fra førstedivisjon møter de lagene som kvalifiserte seg fra første runde, sier Hanne Steen i Øksil.

Steen sier at Øksil startet kampen greit og vant de to første settene med god kontroll.

– I det tredje settet kommer vi bakpå, og tenkte nok at vi kom til å vinne dette. Volleyball handler mye om det mentale og vi slappet nok litt for mye av. Vi taper dette settet, selv om det er tett. I det fjerde settet må vi jobbe for å snu det. TSI ledet, men vi kommer tilbake og får avgjort kampen, sier Steen.

Neste runde i Norgescupen er 20. oktober på Myre. Da møter vinnerne av 16-delsfinalene lag fra eliteserien.

– Da får vi besøk av BK Tromsø. Det kan bli artig. De er nok litt kvassere enn oss, og vi må mobilisere skikkelig, sier Steen.

Serieåpning

Neste helg er det serieåpningen for Øksil. Da kommer NTNUI fra Trondheim på besøk til Myre.

– Det gleder vi oss veldig til. Det var godt å få en gjennomkjøring i dagens kamp mot TSI. Det ble en lagseier der poengene var jevnt fordelt mellom spillerne. Og så står de mest rutinerte spillerne frem og er trygg og god og plukker mye poeng i siste del av kampen, sier Steen.