– Vi gleder oss til kamp

Men Steen tror oppgjøret kan bli ganske spennende.

Nok et knepent tap for Øksil I dag møtte Øksil Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) til ny bortekamp. Som i går måtte Øksil se seg knepent slått med settsifrene 3-2. Trener Hanne Steen ser likevel mange lyspunkter i dagens opptreden.

– BSI (Bergen Studentidrettslag) har slått OSI (Oslostudentenes Idrettsklubb) og vi har tapt mot OSI. Det kan bety at BSI har et litt sterkere lag i år enn tidligere. Studenter kommer og går, og studentlag kan derfor plutselig være på et helt annet nivå enn de har vært før, sier Steen.

– Stadig bedre

Hun sier at Øksils unge tropp på 24 spillere stadig gjør fremskritt.

– Vi blir stadig bedre og tar steg fra kamp til kamp. Det vi gjør i kampene gir spillerne mer lyst til å trene og de er blitt mer arbeidsvillig på treningene, sier Steen.

Fem poeng

Øksil har spilt fem kamper til nå. Fire har endt med tap. Kampen mot Sandnes endte med seier.

Solid hjemmeseier til Øksil Øksil ble et nummer for store da de slo Sandnes hjemme i Øksilhallen lørdag ettermiddag.

I volleyball er det slik at man ikke alltid drar tomhendt hjem selv om man taper. Seier 3-0 eller 3-1 i sett gir vinnerlaget tre poeng. Blir stillingen 3-2 i sett, fordeles poengene med to til vinneren og ett til det tapende laget.

To av Øksils tapte kamper endte 3-2 slik at laget har fem poeng. Det er ett poeng mer enn BSI, men BSI har bare spilt tre kamper. NTNUI 2 topper tabellen med åtte poeng på tre kamper.

Øksil gir billettinntekter til kreftsaken I dag, lørdag, tar Øksils volleyballdamer mot Sandnes til kamp i Øksilhallen. Billettinntektene fra kampen går utelukket til kreftsaken.

Kampen kan du for øvrig se direkte på VOL i morgen ettermiddag.