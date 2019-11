Får inkassokrav på en «vare» bygda ikke har

Øksnes

I brev til Øksnes kommune påpeker tidligere leder for Lifjord Vel, Irene Pettersen, at de har mottatt inkassokrav. Denne må være fullstendig feilsendt, mener velforeningen.

Reagerer på strøm-regningene i Øksnes VOL er kjent med at flere lyslag i Øksnes har reagert på økte regninger for strøm til gatelys i bygdene. Strengelvåg Vel ber Øksnes kommune om å innkalle lyslagene til et oppklarende møte.

– Kommunen har slukket gatelysene her i sommer, etter beskjed fra lagets leder, Maria Boberg Karlsen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor dere da driver og sender krav på krav for strøm som vi ikke får? Lysene blir ikke tent igjen før høsten 2020. Så, en annen ting: Jeg etterlyser samtidig svar på det jeg sendte om krav på tilbakebetaling på halvparten av den store strømregninga som vi fikk. Grunnen til kravet er at dere burde opplyst om at vi kunne fått montert noe så enkelt som tidsur. Men i stedet for det, så kjører dere bare opp prisen med 100%. Enkelt og greit for dere, men ikke for lyslagene som ble rammet av dette, fastslår velforeningen overfor Øksnes kommune.