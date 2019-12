Tradisjonen tro – Øksils romjulsturnering

Øksnes

Et kjært innslag i romjula har over mange år vært Øksils turnering. Etter et par, tre dager med mye god julemat, har det vært mange familier, vennegjenger, bedrifter og andre som har deltatt på volleyballturneringen.

- Håper så mange som mulig hiver seg rundt og blir med på leken, oppfordrer Øksil på deres Facebook-side.

Klubben kommer også med en aldri så liten oppfrisking av spillereglene for romjulsturneringa: Det spilles 3-settkamper a 15 poeng. Det skal være tre spillere på banen, med alltid minst en jente på banen. Videre er det fritt spillerbytte og det spilles på full banestørrelse.

- Angrepsspill innenfor egen 3-meter må gå bak motstanders 3 meterlinje. Blokk utført av framspiller er tillatt, da gjelder ikke innafor-innafor regelen, frisker klubben opp.

Påmeldingsfrist til turneringen er kl. 15 1. juledag.