Linnea Solvoll Laupstad kan sikre Norge EM-billett

Om noen få uker skal J17-landslaget i fotball spille eliteturning på Klepp og Ålgård. Ukraina, Polen, Tsjekkia og Norge deltar i turneringen og vinnerlaget får en plass i EM-sluttspillet som går av stabelen i Sverige i mai.

Talentutviklingen blomstrer

Vesterålen-talentet Linnea Solvoll Laupstad, som til daglig spiller i Arna Bjørnar, er med i troppen og får dermed muligheten til å kjempe om en EM-plass med det norske flagget på brystet. Dersom Norge går videre, føyer dette seg inn i rekken av nylige eksempler på at Norges U-landslag hører hjemme blant de beste.

– Vi har gode sjanser til å få en plass i EM-sluttspillet. Det jobbes godt på alle nivåer i norsk fotball, og dette laget er et eksempel på at talentutviklingen blomstrer i norsk fotball, mye på grunn av langsiktig og målrettet arbeid. Vårt samarbeid med Equinor Morgendagens Helter er et godt eksempel på at det gir resultater å legge til rette for talentutvikling gjennom samlinger og oppfølging, sier Harry Hansen, landslagstrener for J17.

Equinor Morgendagens Helter er en langvarig samarbeidspartner av NFF og har i lang tid vært med på å bygge talentutvikling i fotballen.

– Vi kjenner Linnea og flere av jentene gjennom blant annet Equinor Talentleir, og blir stadig imponert over den vanvittige innsatsen som legges ned for å hele tiden bli litt bedre. Det er utrolig kjekt å se at yngre landslag i alle aldersklasser klatrer på rankinglistene og at vi kvalifiserer oss til mesterskap selv om konkurransen internasjonalt stadig blir tøffere, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor Morgendagens Helter.

Gjennom talentprogrammet støtter Equinor talentutvikling innenfor idrett, kultur og realfag.

Skal ta Norge til EM

Solvoll Laupstad debuterte i Toppserien i fjor høst, og ble i 2018 kåret til Årets Fotballtalent av Equinor, NFF og TV2 i. Nå er det viktige forberedelser som står for tur før turneringen.

Norge åpner mot Ukraina den 23. mars, før de møter Polen 26. mars og avslutter mot Tsjekkia 29. mars.





17 av 20 spillere ble tatt ut i dag. De resterende tre spillerne tas ut til helgen.

