Ingen nye bekrefta smittetilfeller i Vesterålen

Øksnes

Kommunelegen i Øksnes, Ellen B. Pedersen sier at det i Øksnes er testet to personer for korona-infeksjon (covid-19), men man har ikke fått positive svar.

– Vi forventer ikke å få prøvesvar før over helga. Dette tar litt lengre tid enn det vi skulle ønske, men det er det ikke så lett å få gjort noe med, sier hun.

Tester kun syke

På landsbasis er 10.448 personer testet for koronavirus. 750 er ifølge offisielle tall fra FHI smittet per midnatt, natt til i dag.

Av disse 750 smittede er det over 350 av de smittede der smitten kan spores tilbake til Østerrike. De to fra Øksnes som det nå er tatt tester av, er også personer som har vært i utlandet.

– Vi tester fortsatt kun de som er blitt syke, de som har vært i utlandet og har blitt syke. De som er testet skal være i karantene til testene blir besvart, sier Ellen B. Pedersen.

Hun tilføyer at karantenekravet gjelder uansett om de føler seg syke eller ikke. Og alle som har vært i utlandet, skal automatisk i 14 dagers karantene.

– De skal være i karantene, det er et absolutt krav. For vi skal ikke teste andre enn de som vi har en sterk mistanke om kan være smittet, sier Pedersen.

Ingen nye tilfeller

I Vesterålen er det per nå kun èn som er bekreftet koronasmittet.

– Det er ingen nye bekrefta tilfeller. Det er veldig bra. Vi synes folk er veldig flinke når det gjelder å følge råd fra myndighetene. Vi ønsker inderlig å unngå å spre frykt, fordi det er ikke nødvendig. Men vi må i den situasjonen vi er i, fortsatt være flinke, sier kommunelegen.

Kommunelege i Sortland, Mette Røkenes opplyser til Vol at i Sortland er det ingen nye som er smittet.

Hun gir solid med ros til folk for innsatsen:

– Befolkningen fortjener skryt, de er helt fantastiske og supre å forholde seg til. Det er helt tydelig at de skjønner hva slags krise vi er i, sier Røkenes.

– Hvis vi er raske i telefonen fordi det er mye å gjøre og travelt, har folk forståelse for det, og det er vi veldig glade for, at de er tålmodige med oss i denne tida. Folk fortjener ros, sier kommunelegen.

Unngå trengsel og lørdagshandel

Smittevernlegene landet rundt kommer nå med en oppfordring når det gjelder handling i dagligvarebutikker:

– Vi ønsker å si i fra om at man må unngå den klassiske lørdagshandelen, med mye folk samlet i butikker. Vi må sterkt oppfordre folk til å bruke åpningstiden i butikkene, slik at handelen spres. Og det er rett og slett for at vi skal unngå å stenge butikker, sier hun.

-Handle det du må, men vi må heller ikke hamstre. Det er allerede litt hamstringshysteri, og det er ikke noe behov for det. Butikkene skal holde åpne, så lenge vi ser at der ikke er 50 stykker inne i en butikk samtidig, for det skal det ikke være, sier Pedersen.

Følg anbefalingene

Pedersen er også smittevernlege og sier at ønsket er at folk er nøye med å følge anbefalingene som er kommet.

– At folk følger anbefalingene, er det vi ønsker. Da blir det lite smittepress, sier hun.

Med alt av skoler og universiteter stengt er det mange studenter som er kommet hjem, og har meldt seg til innsats.

– Det er så positivt, de vil være med og bidra nå og sier de kan jobbe i helsesektoren og ellers der det trengs. Det er fantastisk, og ei gladmelding for oss å få, sier smittevernlegen, som har ei krystallklar oppfordring til folk:

– Fortsett å vær flinke, slår Ellen B. Pedersen fast.