– Vil ta tid før den endelige obduksjonsrapporten er klar

Øksnes

Det var lørdag kveld at politiet opplyste til Vol at de etterforsket et mistenkelig dødsfall i Øksnes. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet til langt ut på kvelden.

– Saken har status som et mistenkelig dødsfall, på grunn av den unges alder, og fordi han var alene i boligen, opplyser etterforskningsleder ved Sortland lensmannskontor, Anne Margrethe Kleczka til Vol, mandag formiddag.

Avdøde skal etter hvert obduseres hos helsevesenet, for å kartlegge dødsårsaken. Ifølge Kletcha er det vanskelig å si noe om når rapporten foreligger.

– Slike ting tar tid, så det vil ta en god stund før den endelige rapporten er klar, slår Kletcha fast.