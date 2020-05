Tre personer skadd i båtulykke

Øksnes

En person er alvorlig skadd og fløyet til UNN Tromsø. To personer er lettere skadd. Alle de skadde er mindreårige, melder politiet.

Politiets operasjonsleder, Ulf Slettan, opplyser til Dagbladet at de fikk melding fra ambulansen rett etter klokka 19, og at ulykken da hadde skjedd litt tidligere.

– Siden det ligger litt ulendt til, måtte vi ha bistand fra redningsskøyta for å komme oss fram, derfor har vi nettopp ankommet stedet, sier Slettan til avisen.

Til VOL utdyper Slettan at de tre satt i en båt som var i fysisk kontakt med en annen båt, uten at han foreløpig kan si om begge båtene var i bevegelse, og hva som eksakt skjedde. Mens den ene av de tre personene ble flydd til Tromsø, skal de to andre ha blitt ivaretatt av helsepersonell.

– Om de er overlatt til foreldrene nå, vet jeg ikke, sier Slettan.

Politiet, som ble fraktet ut av Redningsskøyta Knut Hoem, er i gang med undersøkelser på stedet.

Til NRK Nordland sier Slettan at politiet gjennomfører avhør av vitner og de involverte som de kan snakke med. De er også i gang med å sikre båtene for å undersøke hva som har skjedd rent teknisk.

Saken blir oppdatert.