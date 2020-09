Millioninntekter til den som vil erstatte Zadig

Øksnes

Øre-, nese- og halsklinikken på Myre kan rett og slett bli lagt ned fordi ingen søker å overta etter Zadig. Søknadsfristen gikk egentlig ut i slutten av august, men er forlenget ut september. Det er allerede lang ventetid for å få spesialisthjelp. Den kan bli lengre for vesterålingene, som vil måtte henvende seg til Bodø for å få hjelp hvis klinikken på Myre forsvinner.