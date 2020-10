John Danielsen: – Håper fiskerne og industrien som lever av havet, gjør et stort løft under tv-aksjonen

Øksnes

Årets TV-aksjon står Verdens naturfond (WWF) for. Plast i havet har blitt et massivt problem, og årets aksjon vil samle inn penger for å realisere konkrete tiltak i Sørøst-Asia, der mye av plasten kommer fra.

Ordfører John Danielsen oppfordrer Øksnes befolkning til å bidra til årets innsamling som går til arbeid for å bekjempe plast i havet.

– Jeg håper fiskerne og industrien som lever av havet, gir masse, sier han til VOL.

Hva betyr havet for deg ?

– Først og fremst så gir det meg og jordas innbyggere muligheten til å høste av en fornybar ressurs. For at vi skal kunne ha denne muligheten så må forsøpling og forurensing stoppes uten opphold.

Hva gjør du for å redusere plast i havet?.

– Nulltoleranse på forsøpling. I tillegg så har jeg vært klar og tydelig i kommunikasjonen med andre at regjering og stortinget burde sette ned forbud mot mange typer plast.

Hvordan vil du bidrar i år til Tv aksjonen «Jeg går for et hav av muligheter»

– Støtte aksjonen med et økonomisk bidrag. I tillegg vil jeg delta i selve innsamlingsaksjonen.

Han håper også resten av Øksnes, Vesterålen og Norge følger opp.

– Havet er det vi lever av, så her håper jeg folk virkelig støtter opp, sier han.