Dette jobbet politiet med i natt

Politiloggen

#Sortland: Flere meldinger fra russearrangement i sentrum. Flere episoder med tilløp til slåssing. En person bortvist fra området. Han fikk pålegg om å holde seg borte fra stedet resten av natten. Personen som ble bortvist fra stedet kom tilbake. Han bli innbrakt til politistasjonen. Mannen var i slutten av tenårene.

#Sandnessjøen: Melding om slåssing fra russearrangement på Søvik. Politiet har vært på stedet. Ingen var skadet, men en person hadde tatt kvelertak på en annen. Politiet oppretter sak. Partene var i slutten av tenårene.

#Bodø: Politiet stanset kjøretøy der fører ikke hadde gyldig førerkort. Fører blir anmeldt. Han var i slutten av 30 årene.

Melding om gjest med ufin oppførsel på utested på Mørkved. Personen var ikke lengre ønsket på stedet. Politiet gav mannen et pålegg om å holde seg unna utestedet resten av natta. Mannen var i slutten av 20-årene.

Melding fra et utested i sentrum om truende gjest. Mannen hadde truet vaktene på stedet. Politiet har vært på stedet. Snakket med partene. Mannen ble bortvist fra sentrum resten av natten. Mannen var i midten av 30-årene.

Melding om slåssing på gatekjøkken. To personer involvert. Ingen skadet. Politiet har snakket med partene. En av partene fikk pålegg om å forlate sentrum.

UP har stanset en fører mistenkt for ruspåvirket kjøring. Viste seg at mannen ikke hadde gyldig førerkort, samt at han hadde stjålet bilen og hadde kjørt pirattaxi denne kvelden. Bevissikring er utført. Mannen har erkjent alle forholdene og blir anmeldt for dette. Mannen er i begynnelsen av 30-årene.

Melding om to som slåss i Glasshuset. Politi til stedet og observerte den ene idet han sparket den andre. Ikke personskader. Vedkommende som sparket (mann, 23) ble innbrakt til arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse.

Melding om feststøy fra hotellrom i sentrum. Politiet har vært på stedet. Gjest som disponerte rommet fått pålegg om å holde det stille resten av natta. Mannen var i slutten av 20-årene.

#Narvik: Aggressiv gjest (mann i 20-årene) som slo etter dørvakter og virket truende er nå tatt hånd om av politi. Blir innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse. Under innsettelse i arrest slo mistenkte til politistudent, og beit også samme politistudent i hånda. Blir anmeldt for dette også.

#Meløy: Melding om beruset person på utested på Neverdal. Mannen var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Hadde falt og slått hodet. Mann sjekket ut av helse og kjørt hjem.

#Svolvær: Melding om amper stemning fra utested. Politiet har vært på stedet. 2 personer involvert. Partene sendt hjem. Den ene parten fikk ett pålegg om å holde seg borte fra utestedet resten av natten. Dette ble ikke overholdt. Kvinnen blir anmeldt. Hun var i slutten va 30-årene.

#Mo i Rana: Politiet har avholdt promillekontroll i sentrum av Mo. 20 førere kontrollert. Alle var edrue.