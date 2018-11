Ann-Iren Hansen ute med ny musikkvideo

Sortland

Tidligere i sommer kunne nordnorske, plateklare artister, søke om å få spille inn en utvalgt låt med NOSO (Nordnorsk Opera og Symfoniorkester) En av dem som søkte, og som har blitt plukket ut, er Ann-Iren Hansen fra Øksnes. Og det var nettopp låten Ensomheta og Æ som ble valgt ut til å bekles med strykeinstrumenter.

– Det er en ære at NOSO har valgt ut denne låten til å være en av de som får live-innspilling med et profesjonelt strykerensemble. På mine tidligere album har jeg hatt en håndfull musikere med på innspillingen, nå snakker vi mange flere og et ganske annet utrykk. Dette får garantert musikken min til å skinne enda litt sterkere, og siden jeg har investert så mye av meg selv i denne kunsten er jeg sikker på at jeg kommer til å oppleve dette som et meget rørende prosjekt, uttalte Hansen til VOL i august.

Nå er altså musikkvideoen til låten, som ble lansert niende november, ute. Videoen er laget av Stian Nilsson fra Psykehuset Studio og har den unge skuespilleren Edward Valtnin Engen i hovedrollen.