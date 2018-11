Gnistrende fra scenen i Blåboksen

Sortland

Sortland jazz- og viseklubb kan være fornøyde med arrangementet i Blåboksen i Kulturfabrikken, for dette er en konsert det vil gå gjetord om.

Ella Maria Hætta Isaksen sang seg inn i hundretusenvis av hjerter da hun deltok på NRK sin stjernekamp. Og det lille store stjerneskuddet fra nord viste en tilstedeværelse og energi i konsert som det bare er å ta av seg hatten for.

– En spesiell reise

– Stjernekamp ble en veldig spesiell reise for meg. Og til alle dere som fulgte med, og hvis det var noen av dere som stemte, tusen takk! Og ikke minst takk for at dere følger reisen videre og er her i dag, sier Isaksen fra scenen.

– På stjernekamp gjorde jeg en joik, til støtte for alle som driver med joik eller som prøver å joike. Det ble en liten trend, på 2,5 minutter, smiler hun og tar joiken som var med på å innbringe seieren i tv-programmet.

Den er knalltøff! Like rå, overveldende og mektig som natur i nord, pulserende som hjerter under nordlys, barsk som nordavind. Og i et publikum der gjennomsnittsalderen er overraskende høy, digges det! Det er pop-elektronika, sammen med en briljant stemme, det er umiulig å ikke fenges.

– Det er nå vi skal danse, folkens!

Med over 200 til stede i Blåboksen, altså utsolgt konsert var det høy temperatur både rent bokstavelig og metaforisk sett.

– Det er nå vi skal danse, folkens! Ella Marie Hætta Isaksen får med seg publikum så gulvet duver, det er hender i været, hoftevegevelser, fottramping. Det er mørkt, så ingenting er flaut, alt er lov i dansen, forsikrer artisten.

– Var ikke det gøy?, sier hun og stråler og byr likegodt på en dansbar låt til, vil publikum vil. Og det vil de.

– Jeg hørte at det var mange som var sinte for at det var utsolgt her i kveld. Og vi fikk spørsmål om vi ikke kunne skaffe mer billetter, men sorry, det gikk bare ikke. Vi må ære øyeblikket og danse for de som ikke fikk være her i kveld, sa Isaksen, før hun satte gulvet i kok igjen med låta «Become like them».

Det tok ikke lange tida før det var rop om ekstranummer, og mere, mere, lød taktfast.

– Er det flere enn meg som er blitt varm? Å bli svett i mørketida, det er herlig, sier artisten.

For en glede

– Hvor bra dette var på en skala fra én til ti? Ti, garantert, ler Åse Solvang.

Blant publikum var det stor bredde i alder og flere i 70-årene. Lene Iversen forteller at hun tror årsaken til det er at mange i hennes generasjon har et sterkt forhold til artisten Mari Boine. Og hun synes lørdagens konsert var en stor opplevelse.

– En ting er at ISÁK består av utrolig dyktige musikere, hele bandet er flott. Og Ella Marie er noe for seg selv, sier Iversen.

Hun synes båndet som ble skapt mellom artist og publikum var helt spesielt.

– Å få være her og lytte til henne, se henne og oppleve dette var fantastisk. Hun er så alminnelig, og samtidig har hun en helt fantastisk tilstedeværelse og en evne til å omfavne alle og gir av en slags spesiell hjertevarme, hun er utrolig levende.

– Det er sånn at man får masse energi av å høre henne synge. For en fantastisk energi, for en glede, sier Iversen.