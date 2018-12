– Vi er opptatt av at det gjøres det ytterste for å minimere skadevirkningene av budsjettet

Sortland

Sortland eldreråd beklager at kommunens disponible midler til drift er redusert fra foregående år selv om kommunen vokser.

Kommunen er hovedleverandør av tjenester til innbyggerne i alle aldre. Det er betydelige utfordringer i de ulike aldersgrupper i vår kommune. Vekst i disponible midler er en forutsetning for økt omfang og kvalitet. Mantraet om at «alt kan gjøres bedre ved å arbeide annerledes» holder dessverre ikke mål i mange tilfeller.

Noe kan, men det er grenser for effektivisering og tjenester skal ikke være uforsvarlige. I denne sammenheng er det relevant å påpeke betydningen av at kommunens tjenester er koordinerte, at fagfolkene og lederne snakker godt sammen over avdelingsgrensene for å utnytte ressursene best mulig.

Eldrerådet er tilfreds med at budsjettforslaget for helse- og omsorg, til tross for nedgang i totalbudsjettet, opprettholdes på samme nivå som tidligere. Samtidig beklager vi de kuttene vi ser i viktige sektorer for barn og unge.

Vi er opptatt av at det gjøres det ytterste for å minimere skadevirkningene. Eldrerådet ønsker ellers å kommentere at Vesterålen barnevern nå synes å ha funnet sin form, og at dette gir utslag i betydelig besparelse i forhold til tidligere år. Dette er svært positivt.

Tjenester for funksjonshemmede, syke og pleietrengende. Eldrerådet er naturlig nok spesielt opptatt av tjenester til denne gruppen, hvor de fleste mottakerne er eldre.

Vi er glade for at nivået på sektoren kan opprettholdes i kroner og øre. Vi ønsker imidlertid å kommentere en del endringer.

• Det er foreslått en totalgjennomgang av helse- og sosialsektorens organisering. Dette støtter vi. Det er viktig at der er en balanse mellom ressurser til ledelse og ressurser til direkte tjenesteyting. Det er samtidig viktig at betydningen av ledelse ikke blir undervurdert, slik at man ikke går fra en eventuell ytterlighet til en annen. God ledelse kan være avgjørende for kvalitet. Allerede i foreliggende budsjettforslag ligger en endring av ledelsen i helse- og omsorg, som gir en besparelse på kr. 1, 9 mill. som kan anvendes til tjenesteyting.

• Vi ser med glede at «overliggerproblematikken» hva gjelder ferdigbehandla pasienter på sykehus skal være under kontroll og gir en besparelse på kr. 1,5 mill.

• Vi ser positivt på at det tas i bruk såkalt velferdsteknologi hvor det kan være relevant. Innføring av medisindispensere til pasienter ser ut til å være vellykket, noe som vil gi en besparelse på kr. 600.000. Samtidig er eldrerådet av den oppfatning at man må ha et nøkternt forhold til hva velferdsteknologien kan tilføre omsorgen. Den er et viktig supplement, ingen redningsplanke. Maskiner og andre tekniske innretninger gir ingen omsorg.

• Eldrerådet beklager at det i rustjenesten kuttes ett av tre årsverk.

• FOREBYGGING er en stor utfordring og den aktiviteten som kan gi best uttelling i form av livskvalitet for de eldre, og i form av besparelser på budsjettet. Eldrerådet registrerer med beklagelse og skuffelse at frisklivsatsingen som var kommet i gang ikke følges opp i 2019, bl a begrunnet med tilskuddsmidler som ikke videreføres. Eldrerådet, og Sortlands pensjonister, har tatt til orde for at arbeidet med etablering av Frisklivsentral måtte drives fram. Nå er i stedet stillinga som frisklivskoordinator borte. Vi ber kommunestyret se til at dette arbeidet ikke legges ned, men videreføres.