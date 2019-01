– Hadde aldri trodd at han skulle greie å finne meg så fort

Sortland

Det er på kvelden 2. januar etter en nedbørsrik start på året. Første nyttårsdag har det lavet det ned, og akkurat nå advares det mot stor snøskredfare i Vesterålen.

I Troms pågår det samtidig en stor leteaksjon etter fire som er savnet i et skredutsatt område, Ifølge NRK.

Beredskapssekken står klar

Ved vegtrafikkstasjonen i Vestmarka på Sortland er det trening som på gang. Også her handler det om skred. Målet er å finne personen som er gjemt og gravd ned i snøen.

Norske Redningshunder (NRH) er en del av Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) sammen med andre frivillige redningsorganisasjon som blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

NRH har eget lokallag i Vesterålen, og nå er vinteren i gang. Denne gangen er det øvelse, men det kan fort bli til alarm og utrykning. Om skredet går, er det om å gjøre å få lavinehunden raskest mulig ut til området, slik at den kan søke gjennom snømassene.

– Beredskapssekken står klar i bilen, sier Heidi Regine Johnsen, som fører labradoren Bamse, som er godkjent redningshund i NRH.

To godkjente i Vesterålen

Heidi er en av to godkjente redningshund-ekvipasjer i regionen, og den med mest erfaring. I Vesterålen er det i dag to godkjente redningshunder, Janne Dahl har blandingshunden Diesel, og er sammen med Heidi en viktig del av beredskapen i regionen vintestid.

– Vi er ute etter å rekruttere flere som vil drive med redningshund. Vi vil gjerne lære bort og dele videre den kompetansen vi har. Målet vårt er at det skal være redningshunder i alle kommunene i Vesterålen, sier hun.

I starten av treningen er de som hunder flest, treåringen Haigos, en schæfer med mye energi baser rundt og vil hilse på alt og alle. Hundene blir gitt kommandoen dekk, og det det krever en viss konsentrasjon å ligge stille fem meter fra eierne, når de helst vil jobbe.

Interessant og allsidig

– Jeg trent mye hund tidligere, og både holdt på med lydighet og IPO, men dette er helt annerledes. Veldig interessant, utrolig allsidig og artig å holde på med, sier Astrid Heimgard fra Bø.

Lydighet, samspill og ikke minst det at hundeførerne kan «lese» sin hund, og tolke signalene riktig er noe av det som øves på.

– Dette er givende å holde på med, og det er utrolig trivelige folk å trene sammen med, sier Heimgard, som til daglig er sykepleier og ambulansepersonell.

– Vi er utrolig glade over å ha fått Astrid med oss, repliserer Heidi Regine Johnsen.

Hun tilføyer at totalt går det vel 20 timer i uka med på å trene hund, hjemme og på fellestreninger.

– Og det er veldig tydelig at hunden liker dette, sier hun om schæferen Rayo, som får utfordret seg både mentalt og fysisk.

– Jobbet godt, fortsatte å lete

Hundene har allerede sitt viktigste verktøy på plass, en fantastisk luktesans. Nå skal de øve for å finne en person som ligger i snøen, og en som er gravd ned i det som er et simulert snøskred.

Det er øvelse som gjør mester.

Først ut er Rayo, han startet sin trening i februar-mars i år og skal få testet seg i snøen for første gang. Et sted ligger en person delvis skjult, og Rayo legger av gårde så føyka står. Han søker gjennom området i høyt tempo, det er tydelig at han har ferten av noe. I likhet med en god jakthund beveger han seg opp og ned i terrenget. Et øyeblikk etter finner han markøren.

– Det var tydelig at det var litt vanskelig for han å finne ferten, men han jobbet veldig godt og fortsatte å lete Det var helt tydelig å se på han tidlig at det var noe interessant der, sier Wenche Hamremoen Sørlie.

Direkte belønning

Rayo får en direkte-belønning. Det er en kong, en plastleke som ikke kan tygges sund, og som denne hunderasen har en spesiell forkjærlighet for. Masse ros vanker det også, og han logrer og er synlig stolt.

– Kong-en er guds gave til schæferen, ler Wenche, som er en erfaren hundefører.

Nå trener hun opp Hagios, og har tidligere hatt godkjent redningshund med Adene, som blant annet har bistått under søk i Øksnes etter den savnede fiskeren Truls Johansen.

Jobber med å sammenstille strandsøkene: Hunder gjorde markeringer i området Børøya Innsatsleder Jørn Karlsen som koordinerer søket etter savnede Truls Henrik Johansen (23) arbeider med å få oversikt over alt av strandsøk. Søndag ble søket konsentert etter at hunder markerte ved Børøya.

Blir en livsstil

Det tar rundt to-tre år å utdanne en redningshund. Under opplæringen lærer man blant annet hvordan trene hund, førstehjelp, samband, orientering og overleve ute. Hundeførerne har profesjonell kunnskap som er nødvendig for å kunne bidra under redningsaksjoner.

Hundene kan være godkjent innenfor en eller flere av disse disiplinene:

ettersøkning – søk i skog og barmark

lavine – søk i skred

katastrofesøk – søk ved naturkatastrofer og ruiner

Hunden skal deretter regodkjennes hvert år for å få være operativ redningshund.

– Jeg har vært med siden 1986, da var det første gang det var lavinekurs på Storheia, og de første som startet med lavine i regionen var den gang Paul Arne Johansen, Arne Nordheim og Otto Nilsen. Og siden har jeg holdt på, smiler Heidi, som nå har sin tredje godkjente redningshund i rekken.

– Du vet, det blir en livsstil dette, sier hun.

Gravemaskin

Redningstjenesten i Norge er i stor grad tuftet på frivillighet. Det koster rundt 150.000 kroner å utdanne en hund.

– Om folk har lyst til å være med å støtte oss må de gjerne besøke hjemmesiden vår, der vippsnummeret står, sier Wenche Sørlie Hamremoen.

Bamse, som er en hund med mye erfaring skal få en vanskelig oppgave. Wenche henter fjellduken, og lar seg grave ned i ei snøhule. Klaustrofobi er noe av det man kan kjenne på, i en slik situasjon.

– Jeg sleit litt med det tidigere, men det tok om lag ti år, så gikk det over, sier Heidi.

På langt hold blir hunden sluppet, han løser oppgaven utmerket, et stort område er gjennomsøkt og etter bare litt over minuttet er han inne i snøhula, der han har funnet Wenche.

– Det er godt å se at det sitter, han var veldig flink, sier Heidi.

– Ja, jøss, jeg hadde ikke trodd at han skulle finne meg så fort. Det var rene gravemaskinen, ler Wenche.