Fullsatt sal gav stående applaus til Elin

Sortland

Lørdag var det fullsatt i Kleiva bygdehus, der det under konserten «Bird» ble delt ut den gjeve prisen Årets Sørbygding.

– Vi starter konserten med høydepunktet, som er prisutdelingen. Mange frivillige har bidratt slik at dette arrangementet ble mulig, fra de som stiller opp i kafeen, til alle som har hjulpet til med riggingen. Det er nettopp frivilligheten vi hedrer i dag, sier arrangør Herman Henriksen.

Raus og inkluderende

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo stod for selve prisutdelingen. Prisen Årets Sørbygding blir utdelt av avisen Bygdepapiriet, og er en pris som går til en person som i særlig grad har representert og bidratt for bygda.

De nominerte til prisen var: Ane Høyem, Terje Hjelle, Jørunn Knutsen, Arne Olaussen, Sverre Hjelle, Gitte Hjelle og Elin Ottesen.

– Årets prisvinner en en person som vi har mye å takke for. Og vedkommende er opptatt av tradisjonsmat, jeg kan selv skrive under på at det som serveres er velsmakende. Det er et vennlig, raust og omtenksomt og inkluderende menneske som får årets pris, sa hun.

– En flott representant for bygda

Årets sørbygding er den typen person som alltid stiller opp for lag og foreninger, varter opp med kaker eller lapskaus til sauesankerlag, og alltid sier ja når det blir spurt om å bidra.

– Mange har fått gleden av å være invitert hjem til middagsbordet hennes, der hun gjerne setter fram til en ekstra middagsgjest eller tre. Hun har også opp gjennom årene som leder av 4H gjort en stor innsats, til glede for mange. Utallige unger har fått lære om planter og vekster under det årlige arrangemenet i drivhuset til landbruksskolen på Kleiva, sier Bjørkmo.

Og hun forteller at deltakerne trolig minnes både den gode smaken av hennes hjemmebakte boller, og brenneslesuppa.

– Årets prisvinner er en ressurs for bygda, og en flott representant for bygda. Hvor mange tusen lefser og flatbrød hun har bakt, er det ingen som vet. Og hun har vært en bauta i bygdekvinnelaget i en årrekke, sier Bjørkmo.

– Alle bygder skulle hatt en bygdeværing som Elin, slår hun fast.

– Flere verdige vinnere

Det ble stående applaus for prisvinneren, som måtte medgi at hun ikke hadde fått med seg at hun var nominert til prisen.

– Jeg ble oppringt og gratulert med nominasjonen, og det første jeg tenkte på da var valget. Men de skulle nå helst ha spurt meg før de satte meg på lista, sier Elin Ottesen, som fikk alle i salen til å le med sin slagferdige replikk.

Prisvinneren selv er beskjeden på egne vegner, og pekte på at hun i tiden som leder av 4H hadde gode medhjelpere med på laget. Ottesen mener også at der er flere verdige priskandidater i bygda.

– Hva med Terje Hjellle, som stiller opp hvert eneste år og lager revy. Det hadde vært noe å gi pris til. Og Arne Olaussen som har startet opp gårdsslakteri og tatt industrien til bygda. Det er også en verdt en pris, slår hun fast.

– Vi er mange som bidrar

Ottesen sier at selv om hun har vært med på mye opp gjennom årene, er der mange som bidrar til at sørbygda er unik. Hun trekker særlig fram sørbygdas egen avis, Bygdepapiret som dekker områdene Kleiva, Rise, Holand og Bø.

– At vi har vår egen bygdeavis er så utrolig flott, den gjør at vi blir nærmere kjent med hverandre, sier hun.

Elin Ottesen pekte på at selv om sørbygda er ei bygd i utkanten, er den også sentral.

– Det heter seg at Sortland er en by. Og selv om vi er ei bygd, så er vi en bydel av Sortland. Og da må også vi få nyte godt av de godene som byen har, sa hun til stor applaus fra salen.