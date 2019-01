Jakter nye eiere til Bohus Maxmøbler

Sortland

Maxmøbler AS starter nå jakten på ny eier. Selskapet, som driver Bohus-varehuset på Sortland, eies i dag av Bodø-selskapet Haugen AS. Varehuset ligger i Sortland sentrum og har et totalt areal på 2500 kvadratmeter.

Nå skal dagens eiere ut i markedet for å finne en ny medeier eller noen som ønsker å overta selskapet helt.

– Tidene endrer seg og selskapet har nå behov for et lokalt eierskap. Vi må ha en eier i varehuset som kan styre virksomheten herfra. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å bli medeier eller overta selskapet helt, sier daglig leder Jan Peter Haugen.

– Kun de beste lykkes

Ifølge eierne er varehandelen for tiden i en voldsom utvikling.

– Bohus-kjeden har i de siste årene investert i IT- og logistikksystemer, samt etablert eget hovedlager utenfor Oslo. Dette, i tillegg til at kjeden har etablert egen nettbutikk, gjør at Bohus er en aktør som er klar for fremtiden, sier selskapet i pressemeldingen og fortsetter:

– Varehandelen endrer seg og kun de beste aktørene vil lykkes fremover. Bohus har et meget godt fundament for fremtiden og vi har stor tro på at konseptet og kjeden vil lykkes fremover, sier Haugen.

Vellykket andre plasser

Haugen AS eide også Bohus Lofoten AS inntil selskapet ble solgt i 2016. I dag drives varehuset i nye lokaler og i regi av lokal eier.

– Denne prosessen har vært svært vellykket, for både varehuset og for ny eier. Nå ønsker Haugen AS å gjøre det samme på Sortland, sier Jan Peter Haugen – og legger til:

– Varehuset på Sortland drives bra, men kan drives enda bedre. En lokal eier vil være mer «hands on» og få mer ut av den daglige driften. Det er absolutt gode inntjeningsmuligheter for den rette eieren, mener Haugen.