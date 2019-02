KV «Barentshav» inne for mannskapsbytte

Sortland

– Det vi gjør i dag er bytte av folk, noen har kommet om bord og noen har gått i land. Vi bruker mob-båten til å frakte folk med inn til kai, slik at vi slipper å gå inn med selve båten for å foreta skifte av personell, sier operasjonsoffiser Erling Øksenvåg.

Venter på torskeinnsiget

KV «Barentshav» skal ut på havet igjen på fiskeripatrulje. Sesongen er i gang, og fiskeriaktiviteten i ferd med å ta seg opp.

– Vi venter på det store torskeinnsiget, det kommer stadig lengre øst og sør og vi venter økende aktivitet i tida fremover. Nå er det endel dårlige værmeldingen, som kan føre til at aktiviteten blir mindre igjen, sier Øksenvåg.

Kystvakta overvåken havområdet fra Ecofisk i sør til nord for Svalbard i nord. Kystvakta ser fram til å få helikoptre på plass, NH-90 for å effektivisere sin virksomhet, og også for bedre beredskap. Helikopteret som skulle erstatte Lynx er blitt omtalt som skandalehelikoptre, etter at leveransen av dem er over ti år forsinket.

Mener beredskapen til Kystvakten er kraftig svekket Med dagens kapasitet, kan Kystvakten risikere å bruke en hel dag for å nå enkelte steder i Nord-Norge. Ifølge nestkommandør Steve Olsen er beredskapen for dårlig og vil fortsatt være det flere år fremover.

– Helikopteret vil først og fremst være en beredskapsressurs, for ambulanse, redning og søk men også brukt i fiskeripatrulje og inspeksjoner og vil gi oss mye større rekkevidde når vi skal drive kontroll, sier operasjonsoffiser Erling Øksenvåg.