Oppnevnt til ny representant i Møysalen nasjonalparkstyre

Sortland

Dagens representant Silvia Marhaug har flyttet utenlands og Sortland kommune foreslo derfor Hov Jacobsen som ny representant.

Får fritak fra politiske verv - flytter til USA Silvia Ovik Marhaug i Høyre, søker permisjon fra kommunestyret og sine øvrige politiske verv i Sortland.

Møysalen nasjonalparkstyre består av 6 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Sammensetningen av styret skjer ved at de fire kommunene med areal i verneområdet, Fylkeskommunen og Sametinget, innstiller to representanter, en mann og en kvinne. Ut fra dette oppnemner Miljøverndepartementet et styre som oppfyller kravene i likestillingsloven om sammansetting av offentlege styre.