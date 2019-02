Skiltkrøll i «Hongnfjord»

Sortland

Morten Bjørkmo, prosjektansvarlig for utbedringsprosjektet på fv. 82 Holmen – Maurnes, kan fortelle at det skyldes en feil fra produsentens side.

– Det er en produksjonsfeil fra produsenten, skiltene ble bestilt med rett tekst, sier Bjørkmo.

Dere oppdaget ikke feilen før dere monterte dem?

– Feilen ble ikke oppdaget før skiltene var montert. Skiltene er to og en halv meter høye, så det var først når de som monterte dem tok to steg tilbake at de så at det var noe som ikke stemte.

Hvorfor står skiltene fortsatt oppe, når de ble satt opp i fjor høst?

– Vi har latt skiltene stå, de gjør jo jobben sin. Selv om det ikke er riktig stavet skjønner du jo at det er Hognfjord det skal stå. Vi venter nye skilt nå i nærmeste fremtid. Disse vil bli montert så fort vi mottar dem, slår Morten Bjørkmo fast.