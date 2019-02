Sortlandselever deltar på et av Norges mest populære TV-program

Sortland

– Det er en stor greie for elevene å være med på et direktesendt TV-program som store deler av Norge ser på, sier initiativtaker og forelder Ronny Myre.

Alle mot 1, som blir ledet av Selda Ekiz og Ole Rolfsrud, er et interaktivt gameshow. Hver uke presenteres seerne for en ny deltaker som skal gjette på utfallet av ulike eksperimenterer. Samtidig har seerne mulighet til å gjette på, og forhåpentligvis komme så nærme svaret på oppgavene som mulig, ved å spille via en app som de laster ned.

Deltakernes svar blir da målt opp mot snittet av svarene som tikker inn fra hele landet. Det store spørsmålet blir til slutt hvem som kommer nærmest fasiteten, deltakeren eller Norge? (TV-seerne)

Fikk avslag

Myhre har tidligere søkt om at klassen kan være publikum i Alle mot 1, men fikk avslag. Da tok han direkte kontakt med programlederne Ekiz og Rolfsrud.

– Jeg gav uttrykk for at vi fra Nord-Norge sjelden får mulighet til å være med på slike direktesendte program, og lurte på om de kunne gjøre et unntak. Etter hvert ble jeg ringt opp av NRK som fortalte at vi likevel fikk være med. I tillegg fikk vi lov til å delta på et av prosjektene/eksperimentene i programmet, beretter Myhre.

Han forteller at det har vært mye organisering og ting som måtte ordnes i forbindelse med deltakelsen. Nå ser han og resten av delegasjonen, som består av klasse 10 A og syv reiseledere, frem til å reise til Oslo. Det er kun syv av elevene, i tillegg reiselederne som skal delta i selve programmet. Resten av klassen bidrar som heiagjeng og publikum.

Trappetroll

På spørsmålet om han kan gi en liten smakebit på hva prosjektet som elevene skal delta i handler om, svarer han at det ikke lar seg gjøre. En liten detalj kan han likevel røpe.

– Det har med trappetroll å gjøre, opplyser Myhre hemmelighetsfullt.

Nå oppfordrer han folk i Vesterålen til å benke seg foran skjermen førstkommende lørdag, og å delta i spillet. Han lover at Sortlands-delegasjonen er ekstra motivert for å gjøre en god innsats.

– Knuse statistikken

I premiepotten som deles ut til vinneren av programmet, ligger det 100.000 kroner.

– Vi skal knuse statistikken og vise at vi i Vesterålen virkelig kan slå fra oss, slår Myhre fast, og oppfordrer samtidig vesterålinger som skal se programmet om å laste ned appen som gjør at man kan delta i spillet og TV-programmet.

«Alle mot 1» sendes direkte fra H3 Arena på Fornebu med publikum i salen. Konseptet er utviklet av Nordisk Film TV og NRK og er også produsert i Danmark, Tyskland, Frankrike, Finland og Tsjekkia.