Sortland

– Vi fikk den endelige driftstillatelsen lørdag. Det var svært tilfredsstillende å få alt på plass, men det har vært en veldig lang prosess, sier leder av Sortland Alpinklubb, Marita Svartsund.

Strenge regler

Leveransen av skiheisen/drivenheten kom mandag i forrige uke. Siden da har leverandørteamet, Ovik og El-team, sammen med klubbens driftsleder og anleggsansvarlig, jobbet iherdig for å installere, montere og koble opp heisen.

– Vi var forespeilet levering i uke 48, og tok utgangspunkt i det. Det er mange leverandører som skal samkjøres, i tillegg til at det har blitt gjort noen feil fra leverandørens side. Det var en komponent som manglet og som forsinket prosessen, forteller Svartsund.

Det er Statens jernbanetilsyn som fører tilsyn med skiheiser og taubaner i Norge. Reglene for å få de nødvendige tillatelsene, er svært strenge.

– At det er sånn, er veldig bra. Samtidig gjør det at prosessen blir omstendelig og tar tid. Det er mye som skal godkjennes

Ikke optimalt

Svartsund og Alpinklubben er glade for at alle tillatelser og at skiheisen omsider er på plass, men understreker at det ikke har vært gunstig at alpinklubben ikke har hatt den nye skiheisen oppe å gå tidligere.

– Det er nok noe vi har lidd litt under økonomisk. Vi har ikke hatt så mye folk i bakken og har ikke solgt så mange sesongkort som vi skulle ønske. Så nå håper vi at folk kjøper sesongkort og at mange får fine opplevelser i mars og april, sier Svartsund.

Må holde stengt

Et lite skår i gleden i anledning den nye heisen, er at den foreløpig ikke kan tas i bruk av skiglade vesterålinger. På grunn av mye nedbør har skibakken vært stengt de siste dagene.

– Vi hadde håpet å kunne åpne lørdag, men værforholdene var ikke på vår side. Men vi skal gjøre hva vi kan for å vedlikeholde mens vi venter på kuldegrader og mer snø. Blir det snø i lufta vil folk komme uansett. Håpet er at vi kan åpne på slutten av denne uka, slår Marita Svartsund fast.

Den nye skiheisen/ drivenheten, har for øvrig en kapasitet på 612 personer per time, og sørger for at man kommer til toppen av trekket i løpet av fem minutter. Trekket er nesten 900 meter langt og har en maksfart på 3 m/s. På toppen er det 450 meter over havet.