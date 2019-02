Sortland

– Vi har brukt rundt to uker på skriving, og roller og tekster ble fordelt på søndag. Prosessen i forkant av premiere er veldig konsentrert, men skuespillerne vet ikke om noe annet. Vi har alltid hatt det slik, sier Hjelle.

Fra lokalt til internasjonalt

Foran årets revy, har det totalt gått med tre uker.

– Vanligvis bruker vi tre til fire uker på å skrive manus, men i år har vi bare brukt to. Gjennomsnittlig går kanskje en måned i året med til revy, sier Steinar Henriksen, som også har vært med på å skrive manus.

I tillegg til Hjelle og Henriksen, er også Jon Erik Solberg med på å skrive manus. Årsaken til at de kun er tre, er at Hjelle mener det blir mye ryddigere på den måten.

– Jeg har bare vært med de siste tre årene, men disse folkene må være i nærheten av Guinness rekord på tiden de bruker fra manusskriving til premiere, slår Solberg fast.

– Skriver dere ned ideer underveis i året frem til neste revy?

– Nei. Vi har en rekke ideer som vi går gjennom under idémyldring, men mange blir forkastet underveis og nye dukker opp, sier Hjelle.

Han forteller at for å hente inspirasjon, bruker revygruppa å se de andre revyene rundt i distriktet.

Presterer under press

Sammenlignet med andre revyer har gjengen bak Kleivarevyen komprimert arbeidet veldig, men det betyr også at det legges ned mange timer til øving. Gjengen bak revyen har nemlig en intens uke med øving fra sju til elleve hver dag frem til to forestillinger lørdag.

– Når man får en gjeng som er innforstått med at det er slik, går det fint, sier Hjelle.

Han forteller at han har en drøm om at all tekst skal være innøvd til onsdag, slik at rolleinnehaverne da er komfortabel med tekst og kan slippe seg løs.

– Det er noen som er veldig dyktig i vårt ensemble, men man må være trygg i gruppen for å kunne tørre å drite seg ut. Når man får litt press er det utrolig hvor mye man får til, sier han.

– Kanskje noen trenger hjelp?

Tittelen på årets revy «113 Sørbygda» er inspirert av NRK-programmet «113». Hvilke sketsjer årets revy vil by på, er de foreløpig hemmelighetsfulle om.

– Kanskje det er noen som trenger hjelp? Hvem vet, sier Solberg.

Ifølge Hjelle har årets revy fokus på noen problemområder som ikke bare berører bygda, men også regionen, landet og til og med det internasjonale samfunn.

– Vi vil selvfølgelig komme inn på noen planer og aktiviteter som vi i bygda er opptatte av, men det er ikke slik at man må være herfra for å forstå hva vi snakker om. Alle vil kunne kjenne seg igjen i det vi tar opp, sier Henriksen.

– Alle nummer har en retning, slår Hjelle fast.

Første år med forhåndssalg

Det er totalt 14 med i selve revyen, også kommer musikere og de som jobber med lyd og det tekniske i tillegg.

– Vi er kun fem menn, så her må vi nesten starte å kvotere inn menn, sier Hjelle og ler.

Aldersgrensen er fra videregående og opp, og alle som deltar skal være fra Holand skolekrets.

Tidligere år har det kun vært mulig å kjøpe billett under «Vinterkleiva», men grunnet tilbakemeldinger er det nå for første gang lagt ut billetter til forhåndssalg.

– Vi har brukt og hatt nærmest fullt hus tidligere, og det håper vi at vi også får i år, sier Hjelle.