Feirer kvinnedagen i Kunstnerhuset

Sortland

Lill-Kristin Johannessen er initiativtaker til markeringa, hun er på tredjeplass på lista til Sortland Arbeiderparti og da hun fikk høre at det ikke ble noen feiring av kvinners dag, tok hun grep.

– Tidligere er det Kammerpikene som har sørget for markering 8. mars, men i år var det avlyst. Jeg tok kontakt med Jørun Drevland i SV og hun er veldig engasjert for Kunstnerhuset, derfor bestemte vi oss for å ha arrangementet der, sier hun.

Inspirere andre

Partiet Rødt har vært med på planlegginga av markeringa, og samtlige politiske partier i Sortland er blitt invitert til feiringa av Kvinnedagen 8.mars, det samme har Fagforbundet og LO.

– Nå blir det ikke lagt opp til at det blir noe knallhardt partipolitisk program, tanken er mer at organisasjonslivet kunne få en liten piff. Vi har også invitert krisesenteret fordi de er svært viktige og kan gi ut informasjon til de som ønsker det, sier hun.

Tidligere fylkesmann i Nordland, Hill Marta Solberg kommer for å fortelle om sitt liv som kvinnelig politiker.

– Hun har hatt en lang og spennende karriere, og kanskje har hun tråkket veien for noen. Vi tenkte at dette er noe som kan bidra til å inspirere, sier Lill-Kristin Johannessen.

Kunstutstilling og yoga

Åsa Elstad kommer for å fortelle om kunstnerhuset og i andre etasje henger det ei utstilling av Jane Willassen, fra den tida da kunstnerhuset på Sortland var fødestue.

– En time før det offisielle programmet tar til, blir det gratis yoga med Michela Backman, sier Johannessen, som tilføyer at siden kvinnedagen også er en festdag blir det servering av kaffe og kaker.

– Vi tenker at en slik setting der man kommer sammen og møtes, er en fin måte å knytte nettverk på ved å samles. Vi kommer også til å ha et kulturinnslag, men det er ikke spikret riktig ennå hva det blir, i løpet av det siste planleggingsmøtet i morgen kommer det på plass, sier hun.

Deltidsproblematikk

Lill-Karin Johannessen er tidligere AUF-er, som nå har funnet tid i livet til politikk, og dermed står på Ap sin liste for valget til høsten.

– Jeg er tidligere AUF-er og uhelbredelig sådan. Tidligere har jeg studert og jobbet, men nå fant jeg ut at det er på tide å engasjere seg i politikken, sier Johannessen, som selv arbeider innen eldreomsorg og dermed ser deltidsproblematikken på nært hold.

– Kvinneproblematikk er noe vi skal bruke dagen til å løfte, det er et litt belastet ord, men egentlig er det samfunnsproblematikk det vi snakker om, sier hun.

– Deltidproblematikk er et samfunnsproblem, enn det mange at så mange damer arbeider i mindre stillinger, men ønsker seg heltid, sier hun.

Vold i nære relasjoner

Blant det som er samfunnsproblemer, er for eksempel vold i nære relasjoner.

– Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, jeg tror det er mye mer omfattende enn man vet om. Og noe som er utrolig viktig at vi både setter på dagsordenen og snakker om. Om du arbeider i heltidsstilling, så er du økonomisk uavhengig, og kan da slippe å bli værende i et forhold med en voldelig partner på grunn av økonomi. Alt henger egentlig sammen, sier hun.

Johannessen mener krisesenteret er en utrolig viktig institusjon å ha i lokalsamfunnet.

– Enhver anledning til å løfte det viktige arbeidet som krisesenteret gjør, må vi gripe og jeg syns det er flott at vi har fått de med oss. At vi kan bruke kvinnedagen til å sette søkelyset på medmenneskelighet synes jeg er fint. Det at vi kan se hverandre og strekke ut ei hånd om der er noen som trenger hjelp. Å være raus kan redde liv, om der er noen som har rømt i hui og hast og banker på døra, så må vi vise medmenneskelighet nok til å gi den hjelpen, sier hun.

– Kvinnedagen for meg er også en festdag, som markeres internasjonalt. At vi kan bruke dagen til feiring synes jeg også er riktig, og siden det faktisk er samfunnsproblem vi tar opp er det viktig å engasjere seg, sier hun.