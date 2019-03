– De som møter opp har større mulighet til å bli hørt.

Sortland

– Vi inviterer folk til å komme, særlig folk fra næringslivet og foreninger, men absolutt alle er velkommen, sier prosjektleder for ARN 2019, Arne Osnes, og legger til at representanter fra Arctic Race, Visit Vesterålen, Sortland Næringsforening og Sortland kommune, skal være til stede.

Han understreker at planleggingen i Arctic Race fortsatt er i en tidlig fase. Det som er viktig å gjøre nå, ifølge Ose, er å samsnakke med flest mulig aktører.

– Vi kommer til å gi en del informasjon i forbindelse med selve løpet. Når vi er ferdig, er håpet at vi har en slags plattform, eller et startskudd, slik at vi kan begynne å tenke på rammen som vi skal lage rundt arrangementet. Ønsket vårt er at flest mulig skal være med å presentere Sortland og Vesterålen på best mulig måte, sier Osnes.

Et av områdene Osnes ønsker innspill på, er hvordan markedsføringen av sykkelløpet kan gjøres på best mulig måte og nå ut til flest mulig.

– Det er folk fra 160 ulike nasjoner som kan se sykkelløpet på tv, noe som betyr at potensialet for markedsføring er veldig stort.

Osnes håper at flest mulig møter opp på møtet, som finner sted i Blåboksen på kulturfabrikken.

– De som møter opp og er med på diskusjonen, har selvsagt større muligheter til å bli hørt enn de som ikke er der, sier Osnes, før han legger til.

Men det er ikke slik at vi trekker mange konklusjoner på møtet. Det viktigste er at vi kommer i gang med å prate om arrangementet, slår Arne Osnes fast.

Arctic Race of Norway 2019 går av stabelen fra 15. til 18. august, med følgende etapper: