– Hun er ei livlig og temperamentsfull dame, som liker litt drama

Sortland

Det er forfatter Eirik Ildahl som har skrevet stykket «Fru Charlotte», som Vesterålen Teater har gitt seg i kast med, og har premiere på teaterscenen i den gamle kinosalen fredag i Kulturuka.

– Det er en komedie, det er ingen farse, selv om den lukter litt på det. Stykket handler om fru Charlotte, om de hun møter og hva slags påvirkning de har på livet hennes, sier Liv Harriet Kolve.

Lærerikt

Gjengen i Vesterålen Teater gleder seg til å rulle ut livet til den UD-ansatte dama, og alt hun finner på. De har tradisjonen tro har oversatt stykket til dialekt.

– Vi har oversatt stykket til nordnorsk, sånn at vi skal føle oss trygge på replikkene og på humoren, sier Kolve.

Hun forteller at måten man jobber på er en modningsprosess, man bruker tid på å komme inn i rollen.

–Å skape levende mennesker, i stedet for å ha det på en skjerm, det er en prosess som tar litt tid, når man skal gå inn og spille en rolle som er noe annet enn det man er til vanlig. Det gjør også at båndet i mellom oss som spiller teater blir sterkt, vi blir veldig godt kjent med hverandre, på godt og ondt, smiler hun.

Ti på scenen

På scenen fredag er det ti stykker, men 13 til er med i produksjonen, i tillegg til at lys og lyd-funksjoner kjøpes inn.

– For oss er det veldig lærerikt å sette opp en produksjon, siden vi gjør alt selv. Vi har en produksjon i året i Vesterålen teater, og det er nok for oss, ettersom det både er en prosess som tar tid, og mye innsats og arbeid. Jeg synes vi kan være stolte av at vi får det til, sier Kolve.

Øvingshelger og fleksibilitet

I fjor var det dyreskikkelsene i Hakkebakkeskogen:

Slutt på idyllen i Hakkebakkeskogen Forvirring og fortvilelse i skogen Vesterålen teaters «Hakkebakkekrakket» er langt fra Egners idyll. Men stykket lykkes heller ikke helt med å framstå som noe særlig mer enn en voksnere, humoristisk vri.

som ble spilt. I år har teateret fått et løft med flere menn, og også ett nytt medlem fra Hadsel og Harstad har sluttet seg til teateret.

– Det er alltid mennene som er de vanskeligste å rekruttere, det sier sangkorene også. Og man kan jo få litt sjokk når man ser hvor mye arbeid det er å lære tekstene og spille. Men vi har det skøy, og det er det som gjør at folk setter seg i bilen og kjører fra Bø og Hadsel for å være med, sier Kolve.

Teateret forsøker å være fleksible med øvingene sine, for å legge til rette for at flere kan være med. Sortland alene ville blitt for lite å rekruttere fra, derfor er det folk fra hele regionen med.

– Hun som er fra Harstad har øvd inn teksten hjemme, også er hun sammen med oss på øvingshelger, der vi fokuserer på hennes scener. Vi har vridd hodet litt når det gjelder hva vi kan gjøre for å få med flere, for ikke alle har 8-16 jobb. Vi skulle gjerne hatt flere medlemmer med oss, slik det er i dag ligger vi på et medlemstall på 15-20 stykker, sier Kolve.

Får fram det beste

Hun berømmer sceneinstruktørordningen i Nordland, som gir teateret muligheten til å få hjelp og instruksjon fra Tom Stian Lenningsvik.

– Han hjelper oss slik at vi får fram det som blir best for publikum. Hovedrollen spilles av Hjertrud Johnsen Nordgård, som opprinnelig er fra Alsvåg, men bor i Bø og hun er utrolig dyktig.

Tone Selnes Guldbjørnsen er produsent, og det loves full fart fra begynnelse til slutt på scenen. Stykket har premiere fredag og spilles også lørdag, som en del av Kulturuka i Sortland.

– Dette blir veldig artig. Nå er vi akkurat der vi skal være i forkant av premieren, passelig små-ampre. Noen stresser over detaljer, og vi må ha det mørkt bak scenen, ler Liv Harriet Kolve.

Uten å røpe for mye av det som skal utspille seg, her forteller hovedrolleinnhaveren om karakteren hun spiller i videoen under: