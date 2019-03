– Innen e-sport, som så mange driver med, er inntrykket at foreldrene ikke engasjerer seg like mye som i annen sport

Sortland

– Mange foreldre reiser lang og strand med barna for at de skal delta på ulike idretter, og de er veldig opptatt av hvordan barna gjør det innen idrett. Innen e-sport, som så mange driver med, er inntrykket at foreldrene ikke engasjerer seg like mye, sier hun.

– Blir veldig engasjert

«Vesterålens beste gamer», som turneringen heter, er et samarbeid mellom NRK Nordland, Kulturfabrikken, GeeX IL, medielinja ved Hadsel videregående skole og Elkjøp Sortland. E-sport-konkurransen vil bli TV-sendt, i tillegg til å sendes på VOL.

Ungdom fra 12 til 17 år skal konkurrere i tre spill; Fortnite, Super Smash Bros og FIFA 19.

White Martinsen skal, i tillegg til å lede debatten, være programleder på direktesendingene fra konkurransen. Hun har aldri spilt noen av spillene det skal konkurreres i, men tror kanskje det er like greit.

– Jeg har prøvd noen bilspill opp gjennom tiden, og vet at jeg blir veldig engasjert. Dermed tror jeg kanskje at det er best at jeg ikke prøver noen av disse spillene, sier hun og ler.

– Få svar på det som folk lurer på

Selv om journalisten ikke spiller selv, har hun gjennom jobben fått en del kunnskap om e-sport.

– Min jobb under debatten vil bli å stille spørsmål for å få svar på det som folk lurer på. Vi skal få frem fordelene og ulempene ved e-sport, samtidig som vi ønsker å øke kunnskapsnivået om denne sporten. Vi må finne ut hvorfor er dette en idrett, og hvorfor bør foreldrene være mer interesserte i e-sport, sier hun.

White Martinsen sier at det vil være opp til debattantene å vite mest. De som i hovedsak skal drøfte spørsmålet om hvor grensen i forhold til gaming går, er stortingspolitiker Turid Kristiansen (H), spillanmelder hos barnevakten.no Kris Munthe, Kim Erik Aanes som er e-sportlærer ved Mosjøen VGS og gaming-mamma Hilde Flobergsæter. En representant fra det lokale ungdomsmiljøet vil også delta.

Stort gamingmiljø

Det er flere årsaker til at e-sport-konkurransen er lagt til Sortland og Kulturfabrikken.

– Vesterålen har et stort gamingmiljø, og på bakgrunn av det fant Kulturfabrikken og NRK hverandre og går nå sammen om dette arrangementet. Samtidig er NRK Nordland veldig opptatt av å være tilstede i distriktene, og derfor kommer vi til Sortland på fredag, sier journalisten.

White Martinsen understreker at man ikke må konkurrere om å bli Vesterålens beste gamer for å spille på Kulturfabrikken den kommende helgen.

– Det vil bli ulike områder, både med stands og spillområder slik at alle kan prøve seg. Jeg tenker å prøve meg på Nintendo, slår hun fast.

– Et større engasjement

I slutten av januar publiserte NRK en sak om Mats, som hadde en sjelden sykdom som forårsaker muskelsvinn hos gutter. Mats døde av denne sykdommen i november 2014. Han hadde brukt utallige timer på å spille World of Warcraft, og ble med guildet Starlight. Det var ikke før sønnen hadde gått bort at hans far Robert Steen forsto hvor mye spillverden og Mats sinne venner der, betydde for sønnen.

White Martinsen sier at fredagens arrangement allerede var i planleggingsfasen før denne historien ble kjent.

– Samtidig bidrar nok denne historien til et større engasjement rundt dette med spill og e-sport, sier hun.

Journalisten håper at mange vil møte opp i Kulturfabrikken.

– Jeg kommer jo hjem, og det er noe med å være på hjemmebane. Jeg håper så mange som mulig møter opp slik at det blir litt liv og røre. Dette vil jo være en veldig fin mulighet for de som ikke kan så mye om sporten og lære mer.