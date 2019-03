Nå blir tømmerstablene et helt vanlig syn i havna

Sortland

Tirsdag kom den første tømmertransporten inn til Sortland Havn.

– Dette er en ny virksomhet i vår havn, og det er første gang vi får dette over kai, sier driftssjef i Sortland havn, Einar Glad Hansen om tømmerlastene.

I løpet av våren skal det tas ut flere tusen kubikk med tømmer i Vesterålen. Mye av dette skal skipes ut fra kaia på Sortland.

Mange tusen kubikk tømmer

– Tømmeret er tatt ut her på Bønes i Sortland. Ut fra det jeg har fått forståelse av, er det 4000 kubikk totalt. Det er Stig Rognan i Vesterålen skogdrift som står for uttaket av skogen. Når de ferdige der, fortsetter tømmeruttaket på Hinnøy-sida, sier Einar Glad Hansen.

– Totalt er det mange tusen kubikk som skal skjæres ned og mellomlagres her for utskipning. Det er artig for oss. Det er spennende å legge til rette for all ny virksomhetog, noe vi er glade for at vi har fått til her, sier han.

– Mye av tømmeret er stort og hogstmodent. I tillegg har det kommet i en slik alder at det vil være lønnsomt å ta ut denne skogen. Det er Allskog som kjøper ut tømmeret av skogseierne og formidler det videre. De kjøper det på rot og sørger for at det blir tatt og skiftet ut, sier driftssjefen.

3000 kubikk på lager

Foreløpig er det ikke avklart hvor tømmeret skal fraktes. Et alternativ er at noe av det ender i Salten.

– Foreløpig blir skogen bare tatt med og lagt på lager. Vi har satt av et stort område som skal brukes til lager, sier Glad Hansen, og legger til at det er snakk om et område på rundt tusen kvadratmeter.

– Tømmerstablene vil etter hvert bli et stort berg, og som blir liggende i nordenden av området vårt. For øyeblikket har vi ledig kapasitet bortenfor Kystvakten. Der estimeres det at vi kan legge inn 3000 kubikk samtidig, sier han.

– Flott med lokale entreprenører i sving

Knut Lihaug er transportøren som frakter inn tømmeret til havna.

– Han er fra Bø, så det er kun lokal verdiskapning i dette. Jeg synes det er kjempeflott at det både er lokale entreprenører som skoger ned, og lokale entreprenører som sørger for transport. Det er utrolig flott at vi har disse ressursene i vårt område, sier Glad Pedersen.

Nå blir altså tømmerstabler et helt vanlig syn på Sortland, etter hvert som skogingen fortsetter.

– Vi synes det er hyggelig at det er ny aktivitet i havna, slår Einar Glad Hansen fast.