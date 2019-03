Avviste krav fra Fjærvoll med naboer. Åpner for videre forhandlinger

Dette er vurderingen til den eksterne advokaten

Det som i det siste har blitt vurdert er om de tre eierne av eiendommene som blir berørt av byggingen av rundkjøringen på Kjempenhøy har krav på at hele eiendommene deres innløses.

Rekve & Pleym ved advokat Ingjerd Meling ble hyret til å vurdere om vilkårene for innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens bestemmelser er oppfylt for de respektive krav som står beskrevet i sin helhet i faktaboksen over.

Når det gjelder eiendommen til Edna Solum opplyste kommunens advokat at kommunen ikke hadde krav på seg å innløse eiendommene.

«Det er etter dette vår vurdering at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt, med den følge at grunneier ikke har krav på innløsning. Ettersom det er vår vurdering at vilkårene for innløsning av den del av eiendommen som er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ikke er oppfylt, er det også vår vurdering at hun heller ikke har anledning til å utvide kravet til også å gjelde hennes bolig.», heter det fra Mehlum.

Når det kommer til ekteparet Fjærvoll sin eiendom, var svaret det samme der.

«Spørsmålet om Fjærvoll har krav på innløsning beror på om ekspropriasjonen av eiendommens sørvestre hjørne vil føre til at eiendommen «ikke lenger» kan anses skikket til å nyttes på en regningssvarende måte. Det areal som må eksproprieres ved reguleringsplanen er utenfor eiendommens nåværende byggelinje. Uavhengig av reguleringsplanen kan ikke Fjærvoll bygge på dette området. Reguleringsplanen kan etter dette ikke sies å medføre at eiendommen ikke lenger kan utnyttes regningssvarende. Vilkåret for innløsning er således ikke oppfylt. Ettersom vår vurdering er at vilkårene for innløsning av eiendommens sørvestre hjørne ikke er oppfylt, er det også vår vurdering at Fjærvoll ikke har anledning til å utvide kravet til også å gjelde deres bolig.»

Det samme gjelder da også den siste eiendommen tilhørende Monica Norback.

Vedtok å ikke ta klagen til følge

Kan komme tilbake

Med bakgrunn i advokat Mehlings notat vurderer dermed kommunen at vilkårene for innløsning og erstatning etter plan- og bygningsloven kapittel 15 ikke er oppfylt i disse sakene, og at kravene da ikke bør tas til følge.

Dette hindrer ikke at eierne senere kan ha krav på erstatning. I sakspapirene kommer det frem at det likevel må trås varsom om man skal komme til enighet, for om man kommer til enighet med en part, vil det skape presedens for andre i samme sak, smat senere lignende saker kommunen er involvert i.

På bakgrunn av dette, anbefalte altså rådmannen at politikerne sa nei til å innfri kravene fra de tre grunneierne.