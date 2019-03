Sortland

– Regimessig synes jeg at dette har vært et vanskelig stykke å sette opp, men alt gikk etter manus i kveld, sier Kolve til VOL.

– Hun er ei livlig og temperamentsfull dame, som liker litt drama – Vi er akkurat der vi skal være i forkant av en premiere, litt små-ampre, ler Liv Harriet Kolve. Fredag har Vesterålen Teater premiere på komedien «Fru Charlotte», og da blir det garantert temperatur.

Har øvd mer enn først tenkt

Stykket omhandler Fru Charlotte, som er avdelingsdirektør i UDs protokollavdelings besøksseksjon. Hun leger etter reglene og streng etikette om dagen, men på natten lever hun ut sitt sanne jeg. Etter hvert blir avstanden mellom Fru Charlottes velordnede borgerlige liv på Frogner og den anarkistiske nattsiden av henne stadig større.

Stykket er skrevet av forfatter Eirik Ildahl, men er oversatt til nordnorsk. Selve øvingen startet i oktober 2018, men ifølge Kolve skulle de egentlig ikke øve så mye i starten.

– Vi tenkte at det ikke var noe hastverk, men så trivdes vi så godt sammen at vi møttes hver torsdag, sier hun.

De mer intensive øvingene startet i januar, og da alt gikk etter manus, har dette helt klart gitt avkastninger.

– Stolt av teateret

Rundt 250 personer møtte opp i Sortland gamle kino for å få et innblikk i Fru Charlottes to ulike liv, noe Kolve er veldig glad for.

– Det var veldig fint å spille stykket med publikum i salen, og det varmer enormt at så mange kom for å støtte oss, sier hun.

Da stykket tar for seg hendelser i ulike rom, som alle er plassert på scenen, var det også viktig at lyd og lys klaffet helt.

– Det er ikke så enkelt for lyd og lys med alle de rommene som scenene utspiller seg i, men det gikk veldig bra i kveld. Jeg må si at jeg er veldig stolt av teateret, sier Kolve.

– Superfornøyd

Hovedrolleinnhaveren selv, Hjertrud Johnsen Nordgaard som spiller Fru Charlotte, er også veldig fornøyd med kveldens premiere.

– Vi er superfornøyd med forestillingen og det flotte publikumet vi hadde. Publikum ga oss veldig gode tilbakemeldinger i etterkant av forestillingen, sier hun.

– Er det noe dere skal gjøre annerledes til lørdagens forestilling?

– Nei, vi ble egentlig enig om å gjøre akkurat det samme som vi gjorde i dag, sier hun.